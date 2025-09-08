Carlos Alcaraz è di nuovo in vetta al ranking ATP. Lo spagnolo, grazie al trionfo agli US Open 2025 nella finale contro Jannik Sinner, ha riconquistato il primo posto mondiale per la terza volta in carriera. Si chiude così, almeno per ora, il regno dell’azzurro che aveva mantenuto la leadership per 455 giorni consecutivi, ossia 65 settimane: un primato mai raggiunto prima da un tennista italiano. La finale di Flushing Meadows ha rappresentato non solo l’ennesimo capitolo di una rivalità in pieno sviluppo, ma anche una svolta nella stagione. Alcaraz, con il suo tennis aggressivo e potente, ha dimostrato di essere in una forma straordinaria, tanto da riuscire in pochi mesi a colmare il gap con l’italiano.

La rincorsa di Sinner

Con l’aggiornamento della classifica, Alcaraz conta 11.540 punti, 760 in più di Sinner. Un sorpasso costruito soprattutto grazie ai 3.430 punti guadagnati negli ultimi due mesi, approfittando del fatto che nel 2024 non aveva praticamente incassato nulla nei tornei nordamericani e a New York. Per Jannik, invece, la situazione si presenta più complicata: da qui a fine anno dovrà scartare ben 2.880 punti, contro i soli 950 dello spagnolo. La speranza di tornare al comando, dunque, passa anche dalla scelta di giocare più tornei rispetto alla passata stagione, quando aveva privilegiato esibizioni remunerative come il Six Kings Slam in Arabia Saudita e partecipato con successo agli appuntamenti asiatici di Pechino e Shanghai.

Una rivalità destinata a durare

Il futuro immediato vede Alcaraz favorito per chiudere il 2025 in cima al ranking, ma Sinner non intende arrendersi. Tra i tornei che potrebbero essere decisivi ci sono il Masters 1000 di Bercy e i 500 di Vienna e Basilea, tutti eventi in cui l’azzurro potrebbe recuperare terreno. La presenza di Alcaraz in questi stessi appuntamenti, però, rende la sfida ancora più avvincente.

I prossimi tornei Atp