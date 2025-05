Buona anche la terza. Sinner perfetto a Parigi. Ha battuto in tre set il ceco Lehecka (6-0, 6-1, 6-2); pratica sbrigata in 94′. Agli ottavi sfiderà il russo Rublev. Alla fine del match Sinner si è detto soddisfatto per essere stato sempre molto concentrato, per aver trovato i colpi giusti ( come il dritto dal centro imprendibile).

Un monologo principesco

Primo set sontuoso: 26 punti a 9, il ceco ha salvato l’unica palla break concessa nel quinto game. Secondo set altrettanto agevole chiuso in 33′, nel corso del quale il ceco ha vinto il primo game e si è preso gli applausi del pubblico. Il terzo set si è aperto con un break di Sinner, poi con servizio, dritto e un ace Jannik è andato sul 3-1 e poi sul 5-2 e ha chiuso il match nella gloria totale. Alle 14,26 si è presentato ai microfoni per dire questo sabato è coinciso con il compleanno dell’allenatore Vagnozzi a cui ha dedicato la vittoria.

Jannik Sinner devastante

Sinner ha fatto una prova di forza superando in scioltezza il terzo turno del Roland Garros. Dopo i successi contro i francesi Rinderknech e Gasquet, il numero 1 al mondo ha asfaltato il ceco Jiri Lehecka numero 34 del ranking. Una vittoria impressionante. Intervistato al termine dell’incontro si è preso la scena dicendo: “Ho seguito i consigli del mio team prima di scendere in campo ed è andata bene. Oggi ho giocato molto bene. Avevamo giocato contro già altre volte e sapevo come muovermi. Ringrazio il pubblico per l’atmosfera. Questa mattina mi sentivo bene e pronto fisicamente. Sapevo di poter partire forte, cosa che negli Slam è molto importante. Con Rublev al prossimo turno sarà difficile ma sono felice di essere agli ottavi”.