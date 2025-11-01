Sinner, prima semifinale a Parigi. Oggi alle 17 affronterà di nuovo Zverev; domenica scorsa si sono affrontati per il titolo a Vienna. Jannik è a due passi da un’altra tappa che porta di nuovo al trono del ranking: deve però vincere il torneo.

Alla sua prima semifinale è arrivato battendo l’americano Ben Shelton 6-3,6-3 in 69 minuti, nonostante un fastidio alla schiena e la spia dell’energia un po’ in rosso.

I consigli del coach Cahill

La vittoria di Sinner su Shelton porta la firma del coach Cahill. Prezioso il suo consiglio di scendere a rete. Gli diceva: “Quando puoi scendi a rete”. Jannik dopo le prime smorfie di disappunto ha trovato la quadra per evitare la trappola Shelton.

L’attenzione di Jannik è stata massima così pure quella del suo team tanto che a metà della partita Sinner ha sollecitato l’attenzione di Cahill e soci, fin lì silenziosi , sollecitandoli a farsi sentire.

A fine match Jannik (24 vittorie consecutive sui campi indoor) ha ammesso: ”È stata una partita davvero difficile ma questo lo sapevamo già alla vigilia del match. Io ho giocato in modo molto concreto, solido e aggressivo. Ho risposto molto bene e sono molto contento per la semifinale che sarà una sfida molto difficile. Contro Shelton ho servito molto bene con una percentuale molto alta. Nel secondo set ho avuto un piccolo calo di tensione, ma non si può essere sempre perfetti. A volte cerco di “giocare” un po’ col punteggio che sarà anche una chiave della mia carriera”.

Sinner aggiunge che non pensa alla vetta del ranking, già essere arrivato in semifinale dopo una stagione lunga e faticosa è un risultato importante. Con Zverev e’ la semifinale ATP n.43. Il match è programmato dopo l’incontro Aliassime contro Bublik.

L’ostacolo Zverev

Alexander Zverev, tennista tedesco di 28 anni, è considerato uno dei più forti della sua generazione. Il gigante di Amburgo (198cm.) ha un palmares sontuoso tra cui due edizioni delle ATP Finals e la medaglia d’oro in singolare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nelle prove del Grande Slam vanta 3 finali in altrettanti diversi tornei: US Open 2020, Roland Garros 2024, Australian Open 2025. Si annuncia un match da brividi.