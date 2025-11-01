Sinner spaziale. Ha battuto in semifinale il tedesco Zverev in 2 set (6-0,6-1), punteggio eloquente e implacabile. Jannik ha sfruttato la stanchezza dell’avversario accumulata nel torneo parigino e non solo. Pratica risolta in 62 minuti, un record.

Ora Jannik affronterà in finale all’ATP Master1000 di Parigi il canadese Felix Auger-Aliassime, domenica alle ore 15. Il tennista canadese, 25 anni, ha vinto la semifinale contro Bublik: 7-6 (3), 6-4. Con questo risultato Felix ha scavalcato Lorenzo Musetti nella Race per le Finals di Torino; si è portato a 3845 punti contro i 3.685 punti del carrarino che in Francia è stato eliminato al secondo turno dal connazionale Sonego.

Partita con poca storia

PRIMO SET – Sinner parte con una ferocia agonistica spaventosa. Zverev sembra con poca benzina.Jannik ne approfitta e lo travolge in mezz’ora (6-0). Da non credere. E’ spiazzato anche il pubblico che incoraggia il tedesco.

SECONDO SET- Zverev comincia decisamente meglio e va in vantaggio col servizio trovando anche un ace (0-1). Sinner risponde immediatamente e acciuffa agevolmente col servizio il pareggio (1-1). Sacha infila errori non da lui e va sotto (2-1) e poi è soccorso dal medico che cerca di rivitalizzarlo. Il quarto game è un assolo dell’azzurro che su porta sul 3-1 e poi sul 4-1 dopo 24 minuti. Non c’è storia. Sventolano le bandiere tricolore in una Arena bombata e festosa. E dopo 58 minuti Jannik va sul 5-1. Zverev non c’è proprio. Infila una serie di errori e il set chiude con un eloquente 6-1. Jannik in conquista la sua prima finale a Parigi.

LE PAROLE DI SINNER

A fine match Jannik Sinner ha dichiarato:” Sono contento per aver conquistato la finale, un po’ meno per come ho vinto oggi. Sapevo che Zverev non era al meglio della condizione fisica, lo si è visto già dal primo game. Ora affronterò il canadese e non sarà una partita facile.” Il match inizia domenica non prima delle 15 sul campo centrale della Defense Arena della capitale francese.

IL MONOLOGO DELLA VOLPE ROSSA

Sinner ha servito il 68% di prime ottenendo addirittura il 90% dei punti. La resa con la seconda e’ stata del 50%. Ben 8 ace per l’italiano, 23 vincenti e 12 errori gratuiti. Zverev ha ottenuto il 48% di punti con la prima e appena il 19% con la seconda.