Sinner, sultano d’Arabia e Re di denari: a Riad ha battuto Alcaraz nella finale della Six Kings Slam Cup
Sinner, sultano d’Arabia, re di denari. Come l’anno scorso ha battuto Alcaraz ed ha incassato un assegno da 5.200.000 euro. Partita perfetta. A Riad ha vinto la Six Kings Slam Cup dal montepremi faraonico, il più ricco del tennis. Match senza storia: l’azzurro ha servito e risposto come non gli era riuscito a New York.
Rivedrà Alcaraz a Vienna, Parigi e a Torino per le Finals. L’incontro è finito 2-0 (6-2,6-4). Ha fatto la differenza la potenza del servizio di Jannik. Il primo set è scivolato in 27’, Alcaraz ha avuto difficoltà a rispondere alla prima di servizio dell’altoatesino: bordate da orbi che hanno messo in forte difficoltà il n.1 del ranking mondiale.
Sinner è molto migliorato come si era visto già giovedì sera contro Djokovic. Nel secondo set lo spagnolo ha accentuato la sua tenuta fisica e nella prima parte del secondo parziale ha opposto una resistenza più consistente alle folate di Sinner. Il primo e unico break firmato da Jannik nel parziale e’ arrivato al settimo game quando Carlos e’ calato lievemente al servizio e quindi è stato costretto a difendersi dalle risposte dell’avversario. Jannik e Carlitos hanno dato spettacolo.
LE PAROLE DEI FENOMENI
A fine match i due fenomeni si sono scambiati i complimenti. Jannik ha detto: “Siamo amici e ogni tanto Alcaraz lascia vincere qualche trofeo anche a me”. Lo sconfitto ha ammesso: “Lui è fortissimo, sembra giochi a ping-pong. Per me zero chances. Quando Sinner fa così non è divertente affrontarlo.”
E poi:” Siamo amici fuori dal campo, fra noi non c’è solo rivalità. Qualcuno pensa che fra due giocatori così competitivi non possa esserci amicizia, invece noi facciamo vedere che è possibile; parliamo e ci sentiamo spesso”.
Carlitos ha poi rimarcato la qualità della prestazione dell’altoatesino:” Si, stasera il suo livello è stato altissimo e ciò mi dà la motivazione per tornare ad allenarmi, dare il 100% ed essere migliore di lui”. Ha concluso:” Sto cercando di abituarmi alla superficie “.
PROSSIME SFIDE PER SINNER
Sinner dopo Riad volerà a Vienna. Lunedì incontrerà il tedesco Altmaier nel primo turno. Carlos invece si riposerà magari pensando alla sconfitta di Riad che nel ranking è indolore ma che dimostra come in poco tempo Sinner abbia capito come variare i propri colpi e mettere in difficoltà chi sta occupando il primo posto nella classifica mondiale.