Sinner, sultano d’Arabia, re di denari. Come l’anno scorso ha battuto Alcaraz ed ha incassato un assegno da 5.200.000 euro. Partita perfetta. A Riad ha vinto la Six Kings Slam Cup dal montepremi faraonico, il più ricco del tennis. Match senza storia: l’azzurro ha servito e risposto come non gli era riuscito a New York.

Rivedrà Alcaraz a Vienna, Parigi e a Torino per le Finals. L’incontro è finito 2-0 (6-2,6-4). Ha fatto la differenza la potenza del servizio di Jannik. Il primo set è scivolato in 27’, Alcaraz ha avuto difficoltà a rispondere alla prima di servizio dell’altoatesino: bordate da orbi che hanno messo in forte difficoltà il n.1 del ranking mondiale.

Sinner è molto migliorato come si era visto già giovedì sera contro Djokovic. Nel secondo set lo spagnolo ha accentuato la sua tenuta fisica e nella prima parte del secondo parziale ha opposto una resistenza più consistente alle folate di Sinner. Il primo e unico break firmato da Jannik nel parziale e’ arrivato al settimo game quando Carlos e’ calato lievemente al servizio e quindi è stato costretto a difendersi dalle risposte dell’avversario. Jannik e Carlitos hanno dato spettacolo.

LE PAROLE DEI FENOMENI

A fine match i due fenomeni si sono scambiati i complimenti. Jannik ha detto: “Siamo amici e ogni tanto Alcaraz lascia vincere qualche trofeo anche a me”. Lo sconfitto ha ammesso: “Lui è fortissimo, sembra giochi a ping-pong. Per me zero chances. Quando Sinner fa così non è divertente affrontarlo.”

E poi:” Siamo amici fuori dal campo, fra noi non c’è solo rivalità. Qualcuno pensa che fra due giocatori così competitivi non possa esserci amicizia, invece noi facciamo vedere che è possibile; parliamo e ci sentiamo spesso”.

Carlitos ha poi rimarcato la qualità della prestazione dell’altoatesino:” Si, stasera il suo livello è stato altissimo e ciò mi dà la motivazione per tornare ad allenarmi, dare il 100% ed essere migliore di lui”. Ha concluso:” Sto cercando di abituarmi alla superficie “.

PROSSIME SFIDE PER SINNER

Sinner dopo Riad volerà a Vienna. Lunedì incontrerà il tedesco Altmaier nel primo turno. Carlos invece si riposerà magari pensando alla sconfitta di Riad che nel ranking è indolore ma che dimostra come in poco tempo Sinner abbia capito come variare i propri colpi e mettere in difficoltà chi sta occupando il primo posto nella classifica mondiale.