Dopo quanto accaduto nel match con Rune, c’è preoccupazione per tennista italiano: ecco cosa è realmente successo in campo

Grande apprensione per Sinner. L’ottavo di finale contro Rune è stato caratterizzato da un malore del tennista italiano. Oltre 10 minuti negli spogliatoi nel corso del terzo set per farsi curare dal medico degli Australian Open. Minuti in cui tutti i suoi tifosi sono stati con il fiato sospeso dopo le immagini che hanno preoccupato non poco.

Jannik Sinner in evidente difficoltà fisica, tremante al cambio campo, in debito di ossigeno. Si è detto che il grande caldo ha avuto un ruolo nel malessere accusato dal numero uno al mondo, ma non tutti sono d’accordo con questa ipotesi. Lo stesso tennista nelle dichiarazioni post gara non è voluto entrare nei dettagli, limitandosi a dire che la situazione era diversa da quella che ha portato poi all’uscita di scena nei quarti di finale di Wimbledon nello scorso luglio contro Medvedev.

Resta ovviamente la preoccupazione per le condizioni di Sinner e sui social si avanzano le ipotesi più disparate circa quanto accaduto a Melbourne. Ora però spunta la possibile causa del malessere accusato dal campione altoatesino. Ad avanzare questa ipotesi è il medico della Federtennis che prova ad analizzare seppur da lontano quanto accaduto all’italiano.

Sinner, la causa del malore: parla il medico

Nessun problema organico, nessun allarme per le condizioni di salute di Sinner. È il dottor Emilio Sodano, responsabile sanitario della federazione italiana tennis e padel, a provare ad analizzare quanto accaduto nel match contro Rune.

Intervistato dall’Ansa, il medico racconta di aver avuto un’impressione strana nel vedere le immagini di Sinner tremante in campo, ma esclude una serie di ipotesi: niente disidratazione, nonostante il caldo, perché “si giocava da poco, i tennisti bevono tanto e sono attenti a gestire la situazione“. No anche ad un calo di pressione, “perché la situazione è tornata alla normalità rapidamente“, e no anche ad una labirintite “perché sarebbe crollato a terra“.

Ecco dunque farsi strada l’idea di un malore di origine psicologico: “Potrebbe essere stata una reazione – le parole del medico – davanti ad un malore inaspettato, una reazione di ansia, uno spavento“. Sodano spiega anche che si tratta soltanto di un’ipotesi e che non è possibile fare diagnosi a distanza, ricordando però come Sinner abbia sostenuto la visita di idoneità come ogni anno e due mesi prima delle Olimpiadi abbia anche svolto i controlli necessari al Centro di Medicina dello Sport di Roma. In entrambi i casi qualcosa di organico sarebbe uscito ed invece era tutto nella norma. Restano da capire ora le condizioni con cui Sinner si presenterà all’appuntamento dei quarti di finale contro de Minaur.