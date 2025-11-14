Sinner implacabile. Ha vinto anche il match esibizione con l’americano Ben Shelton. Jannik ha vinto in due set in 1h34’ mantenendo la partita sempre sotto controllo. Onore a Schelton per aver forzato quanto meno un tie break ma ha perso l’ottavo confronto diretto consecutivo contro il n.2 del mondo. Sinner non perde un parziale dalla finale di Vienna contro Zverev. Sabato sfiderà Alex De Minaur per tornare in finale per il terzo anno consecutivo. Jannik ha conquistato 3 vittorie su tre e ha chiuso il gruppo delle ATP Finals in vetta.

Primo set

Inizia alle 14.29 nella solita, magica, atmosfera. E benché il match venga considerato poco più di una esibizione – Jannik Sinner è già qualificato, Ben Schelton già eliminato – c’è il tutto esaurito.

D’altra parte l’altoatesino è una calamita; non a caso la partita di mercoledì con Zverev è stata seguita da 3,8 telespettatori tra Rai e Sky con lo share del 18%, meglio addirittura del Commissario Montalbano su Rai 1.

Serve per primo l’americano con “bombe” ad oltre 200 km/h ma non basta. Sinner in vantaggio (1-0) e poi raddoppia (2-0). Accorcia lo statunitense col servizio devastante (2-1). Ma Jannik rimedia subito: 3-1; poi Shelton lo costringe ad un paio di errori e 3-2. Ma cede il successivo game e Sinner centra il 4-2 ma frena di nuovo: 4-3. Sono passati 33 minuti di gioco,con due aces firma il 5-3 e poi chiude 6-3 in 39 minuti.

Secondo set

Comincia alle 15.11 con Sinner al servizio ed è 1-0 per l’azzurro. Schelton replica immediatamente:1-1. Col servizio Sinner torna in vantaggio: 2-1 ma lo statunitense domina il quarto game (2-2) non il quinto e Jannik torna in vantaggio: 3-2. Inizia la seconda ora di gioco con un 3-3.

Quindi Sinner risponde con due aces: 4-3 ma si complica la vita: 4-4. Rimedia subito: 5-4. Shelton annulla un set point da campione e va sul 5-5. Poi Sinner torna in testa: 6-5 ma si inchina al servizio bomba dell’americano. Si va al tiebreak e Jannik vince 7-6 (3).

Sinner incassa anche tutti i 600 punti disponibili e infila la 29esima vittoria consecutiva indoor. E’ la vittoria n.53 nell’anno solare. Due dati emblematici del match con il potente mancino Schelton: 11 aces e il 75% di prime in campo e l’81% di punti vinti con la prima.

Le parole di Sinner

A fine match come al solito Sinner si è concesso ai microfoni. Ha detto: “È stata una partita difficile. Grazie al pubblico che mi ha sostenuto dall’inizio alla fine”.

E come sempre ha ringraziato il suo team. Ha poi aggiunto al microfono di Meloccaro: “Ho fatto dei progressi. In Australia ho giocato il miglior tennis dell’anno ma da allora ho fatto altri passi in avanti”.