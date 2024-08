Sorteggi Champions League, gli accoppiamenti delle italiane tra gare in casa e in trasferta

Scopriamo le partite della nuova Champions League con il girone unico, tutte le avversarie delle squadre italiane. La Champions League sta per iniziare. Con l’inizio del campionato, i tifosi attendono con ansia il fischio d’inizio dei tornei europei, in particolare quello che dà il via alla massima competizione per club in Europa. E quest’anno c’è molta curiosità per il nuovo format della Champions, cambiato radicalmente con l’introduzione del girone unico.

I sorteggi, appena conclusi a Montecarlo, hanno decretato il quadro di quello che sarà la nuova Champions League, e quindi anche tutte le avversarie delle italiane. Per le date esatte delle partite, però, bisognerà aspettare sabato 31 agosto. Di seguito le avversarie di Juve, Inter, Milan, Atalanta e Bologna.

Sorteggi Champions League, le avversarie delle italiane