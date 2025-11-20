L’Italia ha scoperto l’avversaria della semifinale in gara secca valida per gli spareggi dei Mondiali che si giocherà il 26 marzo 2026 in casa degli azzurri: sarà l’Irlanda del Nord. Poi possibile finale contro una tra Galles e Bosnia, ma questa volta per gli azzurri si giocherà fuori casa.

Sorteggio dei playoff per i Mondiali 2026

PERCORSO A – Italia-Irlanda del Nord; Galles-Bosnia

PERCORSO B – Ucraina-Svezi; Polonia-Albania

​PERCORSO C – Turchia-Romania; Slovacchia-Kosovo

​PERCORSO D – Danimarca-Macedonia; Repubblica Ceca-Irlanda