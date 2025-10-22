Sport in copertina. Clamorose novità e forti sconquassi. La settimana più calda dell’anno è servita. Ce n’è per tutti. I casi al centro delle discussioni più gettonate del web (e non solo).

La scelta di Sinner

Non si placano le turbolenze nel pianeta Tennis. La rinuncia di Jannik alla Nazionale per la Coppa Davis divide anche gli eroi del ‘76. Parlano Pietrangeli, Panatta e Zugarelli duri con Jannik seppur con sfumature diverse. Tutti e tre comunque concordano che Sinner “doveva fare uno sforzo per esserci”. Viceversa Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci assolvono l’altoatesino. Dicono: “Ha dato tanto all’Italia, va rispettato”. Sinner intanto debutta all’ATP di Vienna. Serafico Volandri, il Ct azzurro: “L’Italia resta grande. Berrettini e Cobolli possono stupire. Sinner ci mancherà ma le porte sono sempre aperte”.

Crollo Napoli in Champions

Pesante sconfitta per gli azzurri, la quarta di fila fuori casa. Sconfitto 6-2 dai campioni d’Olanda del PSV Eindhoven. Una figuraccia storica. E’ la quinta peggior sconfitta di una italiana in Champions. Anche Juve, Roma (due volte) hanno avuto crolli del genere. Il Napoli ha pagato le assenze pesanti e una difesa ballerina.

L’ultimo ballo di Elia Viviani

Il veronese chiude giovedì in pista a Santiago del Cile una carriera straordinaria con podi conquistati ovunque: ai Giochi Olimpici, Mondiali, Europei. Il “profeta” ( anche 90 successi su strada) ha rilanciato il movimento ciclistico nei velodromi. Le sue strepitose volate ci mancheranno.

Un italiano sulla Ferrari in Messico

Dopo 16 anni l’italiano Antonio Fuoco, pilota Hypercar, torna a guidare una Ferrari durante il fine settimana di Formula 1 in Messico. Pilota ufficiale del Cavallino nelle competizioni Endurance, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, ora affiancherà Leclerc. Fuoco e’ considerato un debuttante anche se, nei test privati, si è visto piu volte con una vettura di F1. Gli ultimi 2 italiani a scendere in pista con la Ferrari sono stati Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, entrambi in sostituzione di Felipe Massa.

Turbo Inter in Champions

Ha piegato in trasferta la squadra belga del Saint-Gilloise (0-4).Terza vittoria su 3 in Europa, settima vittoria di fila. Mattatore Lautaro: in Champions ha segnato 11 reti nell’anno solare 2025. Con Dumfries è stato il miglior uomo in campo; bene anche Pio Esposito e Bonny.