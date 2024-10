Squalifica pesantissima: ecco perché la posizione del calciatore si è aggravata

Si aggrava la posizione del calciatore che ora rischia la squalifica a vita: sul suo capo arriva anche un’altra accusa

Riecco le scommesse a tormentare il mondo del calcio. Un caso potrebbe segnare per sempre la carriera di un calciatore che è transitato anche in una big di Serie A, costringendolo addirittura ad appendere le scarpette al chiodo.

Alla già grave accusa di coinvolgimento in un giro di scommesse, cosa vietata dal regolamento, per il calciatore si aggiunge ora anche quella di aver ostacolato le indagini, cosa che potrebbe rendere ancora più pesante la sua squalifica. Il caso in questione è quello di Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano, attualmente in forza al West Ham, ma con un passato (con poca fortuna) al Milan.

Il calciatore sudamericano, come detto, è da mesi sotto indagine con l’accusa di essere coinvolto in un giro di scommesse. In particolare l’accusa riguarda quattro ammonizione subite da Paqueta in quattro diverse partite (contro Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth) giocate tra il novembre 2022 e l’agosto 2023. Cartellini gialli che erano stati al centro di un notevole giro di affari: in Brasile c’erano state sessanta persone ad aver scommesso sul giallo a Paqueta, con giocate da 7 a 400 sterline per una vincita complessiva di 100mila sterline.

Basterebbe questa accusa per mettere nei guai il calciatore brasiliano che, però, vede ulteriormente aggravata la sua posizione dopo quanto rivelato dal Sun.

Paqueta rischia la squalifica a vita: tripla accusa

Per Paqueta, infatti, la FA avrebbe aggiunto anche le accuse di ostacolo alle indagini e mancata collaborazione. Questo a causa di un telefonino che il calciatore avrebbe buttato via.

Lo stesso telefono, stando al racconto del tabloid, era stato dato agli inquirenti della Football Association che per due mesi lo hanno analizzato alla ricerca di prove del presunto illecito di Paqueta. Una volta rientrato in possesso del dispositivo, il brasiliano ha pensato bene di buttarlo via e quindi, quando la Fa lo ha richiesto per ulteriori accertamenti, non ha potuto consegnarlo.

Una situazione che ha aggravato la posizione di Paqueta, con l’aggiunta di ulteriori due capi d’accusa. Per la FA, infatti, il giocatore non ha collaborato alle indagini e le ha, anzi, ostacolate. Così ora per l’ex Milan il rischio è che arrivi non soltanto una squalifica pesantissima, ma addirittura la fine della sua carriera. Questo perché la sanzione possibile arriva fino alla squalifica a vita. Il calciatore ha sempre negato ogni addebito e spera che tutti gli accertamenti possano dimostrare l’assenza di coinvolgimento nelle scommesse.