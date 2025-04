Straordinario Musetti. È in semifinale del Master1000 di Montecarlo. Ha battuto in rimonta il campione in carica e in tre set il fortissimo greco Tsitsipas: 1-6, 6-3, 6-4. In semifinale, Lorenzo Musetti sfiderà l’australiano Alex De Minaur. Una partita difficile ma vinta col cuore e tecnica. Dopo aver perso nettamente il primo set l’azzurro è riuscito a ripartire con tenacia e talento.

La rivincita del toscano

Musetti e Tsitsipas sono arrivati ai quarti vincendo agevolmente gli ottavi: l’azzurro battendo uno spento e irriconoscibile Berrettini. Stefanos piegando il portoghese Nuno Borges, suo coetaneo, in due limpidi set (6-1, 6-1). Per il tennista greco è stata la quinta presenza ai quarti di un torneo che ha vinto 3 delle ultime 4 edizioni. Musetti, 23 anni, è stata la seconda volta ai quarti di Montecarlo e non è mai arrivato alla semifinale. Ci è arrivato adesso. Anche i precedenti tra i due sono stati nettamente a favore di Tsitsipas; Lorenzo le aveva perse tutte (una sul cemento, 4 sulla terra). Insomma, la terra monegasca ha sempre avuto un effetto magico sull’Apollo ateniese. Non stavolta.

Il lungo venerdì di tennis

La giornata è cominciata presto, alle 11, con il match tra lo spagnolo Davidovich Fokina contro l’australiano Popyrin. Si è imposto l’andaluso (6-3, 6-2). Più combattuto l’incontro successivo tra il francese Fils e lo spagnolo Alcaraz, n.3 L del mondo. Il galletto, n.15 del ranking, 20 anni, nazionale francese in Copp, ha severamente impegnato Carlos vincendo il primo set (6-4), cedendo il secondo (5-7), battagliando il terzo a lungo in equilibrio. Alvaraz ha chiuso l’incontro con un gran finale (6-3) poco dopo le 15. Il derby dei baby fenomeni è andato al ragazzo della Murcia che in semifinale se la vedrà con il connazionale Davidovich. Il terzo incontro di giornata, De Minaur-Dimitrov, è iniziato alle 15.31. De Minaur vince il primo set in 23 minuti con un 6-0 francamente sorprendente. Il bulgaro è spento. E’ avvilito. Imbarazzato. Errori su errori. E perde anche il secondo (6-0). Match archiviato in 44 minuti. De Minaur è il terzo semifinalista del torneo.

Musetti-Tsitsipas chiudono la maratona

Ultimo dei quattro match di giornata. Il più atteso. Sulla carta il più indecifrabile. L’incontro inizia alle 16.35 e il greco, al servizio, fa suo il primo game e poi, sull’abbrivio, anche la il secondo e il terzo. Ma cede il quarto dopo 24 minuti (3-1). Comunque non gli sfugge il set che chiude con un eloquente 6-1. Diversa la partenza del secondo. Musetti al terzo game passa addirittura in vantaggio (2-1). Poi Lorenzo allunga (3-1) ma sciupa il quinto (3-2); dopo 31 minuti il ritmo partita cresce e Lorenzo con una prodezza firma il 4-2 e poi consolida (5-2). È un altro Musetti. Ma il greco non molla e accorcia (5-3). Pronta la replica del toscano che guadagna tre set point. E in 28 minuti fa suo il set (6-3).

Terzo set al cardiopalma

Inizia il terzo set alle 18.08. Tensione alle stelle. Partenza equilibrata (1-1). Poi è 2-2 con errori da entrambe le parti. Il greco sorpassa approfittando degli errori inattesi dell’azzurro (3-2). Due ore di gioco se ne vanno sul 3-3. Una battaglia infinita: 4-3 per Lorenzo. Scendono su Montecarlo gli ultimi raggi di sole.Musetti allunga: 5-3. Ma Tsitsipas riesce ad inventare il 5-4. Musetti va al servizio per chiudere il match. E lo chiude con un 6-4 dopo 2 ore e 20 minuti. È meritatamente in semifinale.