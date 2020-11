Morto in un tragico incidente stradale in Sudafrica il calciatore 33enne Anele Ngcongca, ex Genk.

Anele Ngcongca, calciatore sudafricano di 33 anni, è morto a causa di un incidente. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l’uomo si trovava a bordo dell’auto di un amico, quando per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia il mezzo è uscito fuori strada andandosi a schiantare.

“Alle 05:00 di questa mattina, un veicolo con due occupanti ha perso il controllo e si è ribaltato sull’autostrada N2 vicino a Mtunzini”, si legge nei dettagli della polizia. L’autista sarebbe in gravi condizioni, mentre per il giocatore non c’è stato nulla da fare per via delle ferite troppo gravi riportate.

La carriera

Nato a Cape Town il 20 ottobre 1987, Anele Ngcongca ha esordito nelle Western Province United per poi approdare nel Genk squadra del campionato belga, dove ha militato per otto anni. Con il Genk aveva vinto un campionato e due Coppe di Lega.

Ngcongca era stato protagonista con la Nazionale sudafricana dal 2009 al 2016. Con la maglia dei “Bafana Bafana” aveva disputato il Mondiale 2010 giocato proprio sul terreno di casa. Nel 2015 si era trasferito in Francia al Troyes. Adesso stava per iniziare una nuova esperienza con la maglia dell’AmaZulu, in prestito dai Mamelodi Sundowns. In alto alcune immagini del giocatore. (fonte TMW)