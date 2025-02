Super Bowl, stanotte (0.30) a New Orleans finale dell’evento sportivo più seguito del pianeta: si gioca la finale di football tra Kansas City Chiefs, dominatori della NFL di questi ultimi anni e gli Eagles Philadelphia al loro secondo Super Bowl in tre anni. Ma il match di stanotte è molto più di una finale al cardiopalma.

E’ qualcosa che va oltre lo sport per il suo scenario mega galattico, unico al mondo. Tre voci emblematiche: star di ogni tipo, 120 milioni di telespettatori (solo negli Stati Uniti), spot venduti a peso d’oro; per capirci: 30” di visibilità costano 8 milioni. E in mezzo a questo carrozzone pubblicitario c’è l’atteso “Half Time Show” che è un vero e proprio concerto incastonato nell’intervallo della partita.

Facile che rubi la scena Trump, il primo presidente americano ad assistere al Super Bowl. Lo stadio del “Caesars Superdome” di New Orleans per una notte è al centro del mondo. Anche in Italia il match sarà seguito: numerosi locali hanno preparato maxi schermi per seguire la partita. Diretta Dazn e Italia 1.

SCONTRO FRA DUE COLOSSI DEL FOOTBALL AMERICANO

Di fronte la dinastia dei Kansas City Chiefs e del leggendario quarter back Patrick Mahomes (5 finali in 6 anni, bicampioni in carica in cerca di un tris, mai riuscito a nessuno). I Philadelphia Eagles sono avversari da prendere con le pinze. Due anni fa si sono imposti di un soffio (38-35). L’evento fa dimenticare l’uragano Katrina che ha devastato la città nel 2005 e anche l’attentato di pochi giorni fa nel Quartiere Francese dove, un automobilista folle, è entrato sparando su Bourbon Street e ha ucciso 14 persone. Il match spazza via tutto. Tuti d’accordo: sarà una grande partita con una audience tv inarrivabile.

PARATA DI STELLE

L’evento è tradizionalmente una parata di star. Nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 il Super Bowl – finale del campionato della National Football League , la lega professionistica statunitense di football americano – ne vedrà di tutti i colori.

È annunciata la presenza di Taylor Swift, di Messi e tanti altri. Lo show dell’intervallo negli anni ha visto sfilare il gotha del rock e del pop mondiale, da Michael Jackon a Stevie Wonder, dagli U2 ai Rolling Stones, da Bruce Springsteen a Madonna, da Beyoncé a Rihanna. Quest’anno ritocca al rapper Kendrick Lamar, rapper e cantautore istrionico, re dell’ hip-hop (già presente a Los Angeles in occasione del Super Bowl 2022).

Curiosità: lo spot più atteso è sicuramente quello della marca di maionese Hellmann’s che ripropone, 35 anni dopo l’uscita di “Harry ti presento Sally” – splendida commedia di Rob Reiner del 1989 – la celebre scena dell’orgasmo simulato con i protagonisti di allora: Meg Ryan e Billy Crystal.