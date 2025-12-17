Gigio Donnarumma è il n.1 anche per la Fifa. Il portiere e capitano della Nazionale di Gattuso (ora al Manchester City di Guardiola) ha bissato il successo nel premio Yashin al pallone d’oro. Super Gigio è stato premiato a Doha nel “The Best Fifa Football Awards 2025”.

Il premio è stato assegnato per i suoi risultati ottenuti col PSG, tra cui una Champions, 4 scudetti, 2 Coppe di Francia e 3 SuperCoppe francesi. Un palmares che si aggiunge a quelli ottenuti con la maglia azzurra nel 2021 (Europeo). Il capitano azzurro ha superato fior di portieri come Alison (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Martinez (Aston Villa), Neuer (Bayer Monaco), Raya (Arsenal), Sommer (Inter) e Szczesny ( Barcellona).

Unanime la giuria

Donnarumma è stato votato da una giuria composta da allenatori e capitani delle nazionali, giornalisti e tifosi che hanno votato sul sito della Fifa. Gli esperti hanno selezionato i candidati tenendo conto delle prestazioni e dei risultati tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025, periodo in cui Gigio ha vinto Scudetto, Coppa di Francia e Champions col PSG.

La felicità di Super Gigio

Donnarumma, 26 anni, è stato l’unico italiano premiato come The Best nella serata di gala in Qatar. Ha detto: “È un grande onore vincere questo premio così prestigioso. Sono orgoglioso di aver preceduto portieri forti come Courtois e Allison. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. È stato un anno incredibile che rimarrà a lungo nella mia memoria. Ora lavorerò per raggiungere altri successi con il mio nuovo club: il Manchester City”.

Gli altri premi Fifa 2025

Con Donnarumma sono stati premiati, a vario titolo, altri 8 protagonisti del Football: il PSG ha fatto il pieno con Gigio, Dembélé migliore giocatore, con Louis Enrique (miglior allenatore). Anche l’Inghilterra ha lasciato il segno con Sarina Wiegman, 56 anni, miglior allenatrice, Ct della nazionale femminile inglese e Hannah Hampton portiere del Chelsea e della nazionale inglese (miglior portiere donna).

Gli altri premiati: Bon Nati del Barcellona (miglior giocatrice), l’argentino del Independiente Santiago Montiel (premio Puskas, miglior gol), la messicana Lizvet Ovale ( premio Marta, miglior gol donne) e il medico della bavarese Ratisbona, serie B tedesca( premio FairPlay Fifa), eroe per un giorno: lo scorso aprile, durante il match Magdeburgo-Jahn Regensburg è corso sule tribune, scavalcando le barriere, per soccorrere un tifoso che si era accasciato sugli spalti tenendo col fiato sospeso tutto lo stadio. Lo ha salvato; oltretutto il tifo non era neanche della sua squadra.