Super Sinner a Rottedam, il campione italiano batte Raonic e vola in semifinale

Terza partita, terza vittoria: super Sinner è in semifinale del prestigioso torneo di Rotterdam. Ha battuto venerdì sera il canadese Raonic che ha abbandonato per infortunio dopo un set peraltro perso a 7-6. Il 33enne montenegrino (di nascita) – che giocava con il ranking protetto per essere rimasto fuori dal circuito quasi 2 anni – ha ceduto dopo un set molto combattuto. Il suo fisico ancora una volta però si è arreso. Raonic era partito bene, aveva portato l’azzurro fino al tie break, poi lo stop nel secondo set. Jannik vola in semifinale: stasera alle 19,30 sfida l’olandese Griekspoor n.29 del mondo e vincitore di 2 tornei. Non va sottovalutato.

JANNIK IMBATTUTO DA 13 PARTITE – Continua la serie felice dell’azzurro imbattuto da 13 partite. Dalla sconfitta nella finale delle ATP Finals di Torino contro Djokovic il 19 novembre 2023, Sinner non ha più perso. A Rotterdam ha battuto al primo turno l’olandese Van de Zandschulp (6-3, 6-3). Al secondo turno ha battuto il francese Monfils in 3 set (6-3, 3-6, 6-3); quindi venerdì sera ha sconfitto Raonic (7-6, 1-1 rit). Ora serve un’altra impresa per centrare l’obiettivo finale che è nelle sue corde. È il caso di ricordare che Jannik, venerdì sera, ha raggiunto il traguardo delle 200 vittorie in carriera, con 74 sconfitte, percentuale del 73%; primo giocatore tra i nati negli anni 2000 a ottenere il traguardo: il primo successo al torneo di Budapest del 2019.

IN PALIO LA SEMIFINALE CON L’OLANDESE GRIEKSPOOR (19.30) – Questa sera Jannik sfida il numero 29 del ranking mondiale con un doppio obiettivo: la vittoria e diventare il primo italiano al terzo posto del ranking. Tallon Griekspoor è il padrone di casa. L’azzurro lo ha battuto proprio a Rotterdam in due set lo scorso anno in semifinale dove l’olandese era arrivato grazie a una wind card; e poi lo ha battuto lo scorso novembre a Malaga nel match di Coppa Davis.

EFFETTO JANNIK: BOOM DI TESSERATI E INCASSI – Le vittorie di Sinner hanno infiammato la platea dei tennisti e dei fans. Due cifre emblematiche: quasi 150.000 biglietti venduti per Internazionali e Finals; e poi la FITP si aspetta di varcare la formidabile soglia del milione di tesserati. A fine 2023 i tesserati erano già 821.000 contro una previsione di 700.000. Numeri da record.