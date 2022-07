Supercoppa europea, la gaffe della Uefa: finale diventa Real Madrid-Roma, Eintracht dimenticato

Una gaffe della Uefa, sul proprio account Twitter, che ha fatto sorridere molti tifosi. Nell’annuncio per l’apertura della vendita dei biglietti per assistere alla finale di Supercoppa Europea, il massimo organo del calcio continentale ha menzionato la Roma al posto dell’Eintracht: l’errore è stato corretto poco dopo, ma ha comunque suscitato l’ilarità del popolo social.

Real Madrid-Roma in Supercoppa, la gaffe della Uefa

La Uefa ha pubblicato i dettagli della vendita dei biglietti per la prossima Supercoppa Europea in programma mercoledì 10 agosto a Helsinki, in Finlandia. A sfidarsi saranno il Real Madrid vincitore della Champions League e l’Eintracht Francoforte campione in Europa League. Peccato che la Uefa abbia erroneamente sostituito il club tedesco con quello giallorosso. Scrivendo che il Real avrebbe sfidato la Roma.

Quando la Uefa sbagliò la finalista di Conference

Solo pochi mesi fa la Uefa aveva indicato sulla propria app il Leicester come finalista di Conference League al posto dei giallorossi. Ieri è successo l’opposto. Il trofeo si giocherà come negli ultimi anni tra le squadre vincitrici delle due maggiori competizioni europee. I campioni di Conference League parteciperanno alla Supercoppa solo a partire dal 2024. Il tweet è stato poi eliminato 10 minuti più tardi.