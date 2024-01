Supercoppa Italiana 2024: quando si gioca, orari, partite, dove vederla in tv

Niente più finale unica per assegnare la Supercoppa Italiana. Nella nuova edizione 2024, una final four che si disputerà a Riyadh (Arabia Saudita), ci saranno appunto 4 squadre a contendersi il trofeo: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina.

Supercoppa Italiana, il nuovo format

Le quattro semifinaliste saranno così accoppiate: il Napoli (campione d’Italia) sfiderà la Fiorentina (sconfitta in finale di Coppa Italia) il 18 gennaio alle 20 italiane, l’Inter (vincitrice della Coppa Italia) se la vedrà con la Lazio (seconda in campionato) il 19 gennaio sempre alle 20. Il 22 gennaio alle 20 è in programma la finale.

Questo è dunque il format stabilito per la nuova Supercoppa. Un esperimento, visto che si potrà tornare alla formula tradizionale -cioè solo una finale secca- già a partire dalla stagione 2024-2025 (quando verrà varato il nuovo calendario internazionale ed entreranno in vigore la nuova formula della Champions League e il nuovo formato del Mondiale per club).

Le partite

18 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Napoli-Fiorentina;

19 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Inter-Lazio;

22 gennaio, ore 20 italiane (22 locali): Finale.

Dove vedere in tv e streaming la Supercoppa Italiana

Le tre partite in programma saranno trasmesse in eslusiva sulle reti Mediaset. A trasmettere le semifinali e poi la finale sarà Canale 5, in streaming su sportmediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity in modalità gratuita.