SuperCoppa italiana a Riad. La prima delle due semifinali è finita secondo pronostico: l’Inter ha travolto l’Atalanta con una doppietta del difensore Dumfries. Gasperini ha cambiato troppo ed ha pagato un caro prezzo. E’ stato un giovedì sera brillante ma con troppi vuoti sugli spalti. Serata firmata dalle due perle del difensore olandese nella partita più complicata del bomber Lautaro.

Comunque l’Inter disputerà la finale di Super Coppa in programma lunedì. Avversario la vincente di Juventus-Milan in programma venerdì notte. L’Arabia porta bene ai campioni d’Italia, peccato che l’atmosfera dello stadio Al-Awwal Parc si sia rivelata piuttosto tiepida.

Troppi vuoi sugli spalti

Solo 16.896 gli spettatori presenti su 25.000 biglietti disponibili. Ma per amor del Dio denaro (8 milioni nelle casse di chi alza il trofeo) va accettato tutto. Il primo match del mini torneo ha offerto uno scontro affascinante sulla carta fra blasone e innovazione, con in campo le due squadre che nel 2024 hanno impressionato di più.

Inzaghi ci ha creduto fino in fondo, Gasperini invece ha pensato più al campionato schierando una formazione inedita, il primo tempo addirittura senza le star. Sul tecnico Atalantino sono piovute critiche ma Gasperini si è difeso: “Non abbiamo snobbato niente”.

E però il turnover ha tolto la possibilità di andare in gol visto che mancavano Lookman, De Ketelaere, Ederson e gli infortunati Retegui e Bellanova. Il tecnico Gasperini ha la testa nel campionato e ai prossimi impegni: 6 partite in 18 giorni, una gara ogni 72 ore. Senza dimenticare che il centravanti Scamacca è ancora in fase di riabilitazione.

La soddisfazione di Inzaghi

Naturalmente soddisfatto il tecnico Inzaghi anche se l’Inter ha sprecato molto, soprattutto nel primo tempo. Il troppo spreco è un male antico della squadra ma le soluzioni sono talmente tante che comunque il gol arriva. Inzaghi ha detto: “Non riesco a fare neppure un appunto ai ragazzi. Questa sera ancora una volta hanno dimostrato forza, tecnica e attenzione: tutto da grande squadra”.

Vincendo lunedì Inzaghi diventerebbe il tecnico interista con più trofei come Herrera e Mancini. L’Inter è la squadra che ha chiuso più partite senza subire gol tra le squadre dei 5 maggiori campionati europei in questa stagione in tutte le competizioni: 16. Un bel numero.

I migliori in campo

Nell’inter su tutti l’olandese Dumfries, seguito dal solito Barella. Fantastici i suoi recuperi su Zaniolo. Bene anche Dimarco. In ombra Lautaro: 4 tiri senza segnare. Nell’Atalanta il migliore è stato senza dubbio il portiere Carnesecchi: ha cancellato 3 gol a Lautaro e 1 a Dimarco. Bene anche Brescianini e Kossounou.