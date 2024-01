Supercoppa italiana, il Napoli è in finale. Giovedì, a Riad, ha battuto 3-0 la Fiorentina con pieno merito. Lunedi 22 giocherà la quinta finale della sua storia. I campioni d’Italia hanno aperto i conti con una rasoiata di Simeone, poi una irriconoscibile Fiorentina ha sbagliato un rigore con Ikone’. Nei 10 minuti finali è entrato l’esterno Zerbin che in 2 minuti ha fatto 2 gol risultando il migliore in campo. Difficilmente dimenticherà la notte di Riad.

MAZZARRI HA AZZECCATO TUTTO – L’allenatore del Napoli con i cambi ha demolito la resistenza viola. Perfetto e anche fortunato nei cambi. Nell’ultima mezz’ora ha cambiato 5 uomini facendo entrare Zerbin, Gaetano, Ostigard, Lindstrom, Zielinski ed ha ribaltato il ritmo della gara. Sorprendente l’innesto di Zerbin: il ragazzo, prossimo ad essere trasferito al Frosinone, schierato al 37 esimo al posto di Mazzocchi, ha infilato 2 gol uno più bello dell’altro. La Fiorentina ha sbagliato ancora un rigore con Ikone’ alla fine del primo tempo: il francese una volta conquistato il rigore, non ha saputo trasformarlo sparando alto e senza convinzione. Solo Bonaventura si è salvato da una prova complessiva più che opaca. Il portiere Terracciano ha poco da rimproverarsi sui tre gol.

INTER-LAZIO (VENERDÌ 19 ORE 20) – La capolista della Serie A cerca il tris di fila, i biancocelesti arrivano da 5 vittorie. La semifinale fra i due tecnici, Inzaghi e Sarri, è una super sfida. I due allenatori si ritrovano in Super Coppa dopo la finale del 2019 vinta dal laziale Simone contro la Juve. Inzaghi è a caccia del quinto successo per sorpassare i 4 trofei di Capello e Lippi. Formazioni annunciate: la Lazio presenta Immobile, l’Inter conferma le sue 2 punte Lautaro e Thuram. Match in diretta su Canale 5.