Una domenica da dimenticare quella trascorsa da Jamie Vardy, attaccante della Cremonese. Prima la sconfitta con la Roma, la terza consecutiva, poi il ritorno a casa dove ha trovato tutto a soqquadro. La sua villa a Salò, sulle sponde del lago di Garda, è stata svaligiata. Il furto sarebbe stato messo a segno da almeno tre persone. Approfittando dell’assenza del calciatore e della sua famiglia, la banda ha forzato una finestra ed è entrata nell’abitazione. I malviventi hanno preso orologi di valore, gioielli e contanti, per un bottino stimato in circa centomila euro.

Le indagini dei carabinieri e i sospetti

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri di Salò, che ritengono che il gruppo criminale abbia monitorato gli spostamenti del 38enne, della moglie e dei figli. Gli inquirenti sospettano che i ladri sapessero con precisione quando la villa sarebbe rimasta incustodita, agendo di conseguenza. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando immagini di videosorveglianza e altri elementi utili per risalire ai responsabili.