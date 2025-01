Non solo Sinner, indiscusso mattatore. Altri azzurri hanno superato il primo turno. Matteo Berrettini ha battuto il canadese Norris in rimonta (6-7,6-4, 6-1, 6-3) ritrovando il proverbiale servizio ed una buona condizione fisica. Lorenzo Musetti ha vinto il derby d’Italia battendo Arnaldi dopo quattro ore di battaglia (7-6, 4-6, 7-6, 6-3). Grande esordio di Lorenzo Sonego che ha battuto Wawrinka con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 in tre ore e 12 minuti di gioco; spettacolare sopratutto il passante no-look ( punto del torneo) nel momento più delicato della partita. Un primo turno insidioso contro un giocatore che a Melbourne 11 anni fa ha battuto Djokovic e poi Nadal sulla strada del suo primo titolo Slam.

Nel tabellone femminile splendide vittorie di Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. La trottola gigante toscana ha esordito battendo la cinese Wei in 1h15’. Risultato forse anche troppo pesante per la giovane cinese, ma Jasmine con il servizio e il dritto l’ha piegata inesorabilmente (6-0, 6,4). Bellissima la vittoria di Lucia Bronzetti che ha eliminato in 2 set la due volte campionessa a Melbourne Vika Azarenka. Ha superato la bielorussa in due set (6-2,7-6) in poco più di 2 ore di gioco. Lucida, sempre attenta e precisa nei momenti chiave dell’incontro, ha chiuso l’incontro sfruttando i 37 errori gratuiti della bielorussa. A fine match Bronzetti ha riconosciuto che “questa è stata una delle vittorie più belle in carriera. Non mi aspettavo un inizio così. Sono entrata in campo consapevole di dover tenere alta l’intensità”.

Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto; la marchigiana ha perso contro la testa di serie n. 12 Diana Shnaider con il punteggio di 7-6,6-4 in 1h47’. Un risultato con qualche rimpianto per Elisabetta sopratutto nel primo set in cui era avanti di 1 break e ha avuto un set point con il servizio a favore.

Luca Nardi out, rimonta fatale

Rimonta fatale per Luca Nardi al primo turno contro il n.83 del mondo, il canadese Gabriel Diallo che ha vinto dopo oltre 4 ore di lotta con il punteggio di 6-7, 7-6, 5-7, 6-1, 6-2. Il nordamericano che in questo avvio di 2025 aveva perso contro Lorenzo Musetti a Hong Kong e contro Lorenzo Sonego a Auckland, ha sfruttato bene l’arma del servizio (21 ace) e l’imprecisione dell’azzurro che ha collezionato ben 13 doppi falli e 64 errori non forzati. Al termine del match Luca Nardi, desolato, ha svelato le cause della sua sconfitta: “Non dovevo andare in bagno alla fine del terzo set. Non mi ha fatto bene perché mi ha rilassato troppo e sono tornato in campo che ero parecchio stanco e purtroppo poi, non sono riuscito a tornare su”. Vita dura anche per Cobolli , l’ultimo azzurro in campo nel terzo giorno di match allo Slam di Melbourne,contro l’argentino Etchverry.

Sinner torna in campo giovedì con il padrone di casa

Scontro senza precedenti. Jannik, dopo l’ottimo esordio contro il cileno Jerry, affronterà il padrone di casa Tristan Scohoolkate n. 173 al mondo giovedì 16 gennaio. In palio il pass per il terzo turno. Il campione in carica Sinner è atteso da un match sulla carta anche più semplice ma non privo di insidie. Coetaneo dell’azzurro, l’australiano spera nella spinta del pubblico. I due non si sono mai affrontati in passato; dunque, scontro inedito tutto da seguire. Il match sarà trasmesso su Eurosport oltre a Discovery, orario da definire.