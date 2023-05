Tennis spettacolo, dopo Roma ecco Parigi: al Roland Garros anche 20 azzurri

Da Roma a Parigi, dal Foro Italico al Roland Garros: il tennis mondiale è senza soste. Lunedì 22 partite le qualificazioni, domenica 28 i primi match del tabellone principale. Finale l’11 giugno. E girano milioni. Roma ha chiuso con un incasso record di 22,6 milioni e 300 mila biglietti venduti (26% acquistati da stranieri ). E fra due anni il Centrale avrà il tetto, parola di Vito Cozzoli, presidente e amministratore di “Sport e Salute”, la società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita. Gli Open di Francia hanno aumentato il montepremi del 12,3% portandolo alla bella cifra complessiva di 49,6 milioni di euro.; il vincitore dello Slam parigino si porterà a casa 2,3 milioni, il premio più alto nella storia del torneo. I semifinalisti guadagneranno 630 mila euro ciascuno.

Al via anche 20 italiani

Azzurri presenti nei due tabelloni (principale e qualificazione). Punta della spedizione italiana naturalmente Janni Sinner, n.8 del mondo; l’unico, secondo Paolo Bertolucci, che potrebbe ripetere il Trionfo di Panatta, 47 anni fa. Altro azzurro da seguire : Lorenzo Musetti che in terra parigina ha un buon ricordo (l’anno prossimo ha impegnato Tsitsipas in 5 set).

Ci sono poi gli azzurri non testa di serie come Lorenzo Sonego che sul rosso è un cliente scomodo. E c’è Fabio Fognini che, al possibile ultimo anno di carriera, vuole lasciare un segno. Da seguire in ogni caso i vari Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi. Quanto al resto della spedizione azzurra sono da seguire nel tabellone di qualificazione Mattia Bellucci ,Francesco Passsaro, Luca Naldi,Andrea Vavassori, Ricardo Bonadio, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, Raul Brancaccio, Franco Agamennone, Luciano Darderi, Matteo Gigante e il romano .Giulio Zeppieri.

Le 8 azzurre sui campi parigini di tennis

Due faranno le qualificazioni: Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio. Invece le salteranno Martina Trevisan, Camilla Giorgi, Elisabetta Cocciaretto ,Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Si attendono buone prestazioni in particolare dalla toscana di Firenze Martina Trevisan, 30 anni, veterana dei più grandi tornei e Camilla Giorgi, 31 anni , marchigiana di Macerata, tennista di lungo corso: nel 2021 ha vinto gli Open del Canada e al Foro Italico ha vinto due match giocando un bel tennis.

I favoriti del torneo

Oltre al solito Djokovic che di certo vorrà far dimenticare il flop di Roma, sono in testa ai pronostici ci sono proprio i quattro semifinalisti di Roma:Medvedev, Rune, Tsitsipas e Ruud. Assente Nadal. Hanno dimostrato un’ottima condizione che forma fisica e mentale.