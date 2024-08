Tifosi furiosi, piazza pronta ad esplodere: in città ora può succedere di tutto

La possibile cessione scatena la piazza che sui social si scatena: reazione furiosa, ora in città può succedere di tutto

Gli uni contro gli altri, chi è a favore che si scaglia contro chi è contro e viceversa. C’è grande fermento in una delle piazze più importanti della Serie A proprio quando il campionato ha già avuto inizio. Neanche a dirlo è il calciomercato ad accendere le tensioni e a far arrivare anche ad insultare e minacciare il proprio allenatore. È il caso Dybala che ha accompagnato la Roma alla vigilia dell’esordio in campionato e probabilmente terrà banco ancora per qualche giorno.

La possibile partenza della Joya, destinazione Arabia Saudita, è stata accolta come un fulmine a ciel sereno ed ha scatenato la piazza. Il numero 21 giallorosso ha ricevuto una offerta importante dalla Saudi Pro League, un ingaggio ricchissimo per i prossimi tre anni. Una proposta che l’argentino in un primo momento ha rispedito al mittente, ma è stata poi la stessa Roma e Daniele De Rossi a riaprire tutto, facendo capire al calciatore che non avrebbe avuto il posto assicurato da titolare.

Così Paulo Dybala potrebbe dire sì alle sirene arabe e tra i tifosi serpeggia un certo malumore. In città sono apparsi striscioni contro la sua cessione: “La Joya non si tocca” è scritto su uno e su un altro si legge “vergogna, Dybala non si tocca“. Sui social il ritornello è lo stesso, anzi si va anche oltre.

Cessione Dybala, tifosi della Roma furiosi

Lo ha spiegato Daniele De Rossi sabato pomeriggio prima della partenza per Cagliari. L’allenatore giallorosso ha rivelato di aver ricevuto minacce ed insulti: “Nessuno augura un tumore o la morte della famiglia perché ha venduto un giocatore” le sue parole. Il tecnico ha però affermato di non dar peso a qual che legge perché si tratta “di ragazzini di 14-15 anni, oppure subumani mai visti“.

Il clima però non è di quelli ideali in casa giallorossa, nonostante un mercato che ha previsto grandi investimenti con gli arrivi di Soulé e Dovbyk. I tifosi la cessione di Dybala non se l’aspettavano, visto che il mancino negli ultimi due anni è stato il faro del gioco giallorosso.

Per lui però c’è l’Arabia Saudita e un addio a sorpresa alla capitale. Un addio accolto male dalla piazza che negli ultimi giorni si è precitata a sfogare il proprio malumore sui social, chiedendo al club di cambiare idea sull’argentino. “Dybala non si tocca” il messaggio partito dalla gran parte dei tifosi che però difficilmente sarà ascoltato.