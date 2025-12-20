La carriera di Tobias Del Piero subisce uno stop. La Sanremese, club che milita in Serie D, ha deciso di svincolare il primo figlio di Alex Del Piero. Il giovane ha da poco compiuto 18 anni: dopo essere arrivato lo scorso 19 luglio in Liguria, il trequartista lascia la squadra senza aver giocato nemmeno un minuto di calcio ufficiale dato che il ragazzo, classe 2007, è stato fermato per tutti questi mesi da una fastidiosa pubalgia.

Prima della Sanremese, Tobias era approdato alla Juventus Academy di Los Angeles e alle giovanili spagnole di Getafe e Alcorcon. Prima della Sanremese, in Italia aveva giocato all’Under 18 dell’Empoli.

Il presidente della Sanremese: “Non guardiamo in faccia al cognome”

Alessandro Masu è il presidente del club. A Sanremonews ha spiegato così l’esonero del figlio di Del Piero: “La Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio”. La scelta è stata dettata da “etica morale e sportiva” e presa di comune accordo con il padre ex calciatore, ha spiegato ancora il patron.

La squadra non ha nulla contro i figli d’arte: tra i convocati della Sanremese ci sono infatti Oan, il figlio dell’ex calciatore francese Youru Djorkaeff e Francesco Gattuso, cugino del ct della Nazionale italiana.