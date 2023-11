Torna in campo Luna Rossa a Jeddah (29 novembre -2 dicembre). Sfida a 6 per l’America’s CUP 2024

Torna campo Luna Rossa. La lunga attesa è finita. Al via a Jeddah ,Arabia Saudita, le seconde regate preliminari della prestigiosa America’s Cup, il più famoso trofeo nello sport della vela (29 novembre-2 dicembre). Evento eccezionale: per la prima volta, in 172 anni di storia, gli equipaggi regateranno nel Mar Rosso. Potenza dei petro-dollari, Roma ne sa qualcosa con le candidature per Expo 2030 (netta vittoria di Riad, Ronaldo testimonial).

Luna Rossa è in buona compagnia. In quattro giorni di gare se la vedrà con i team più forti del mondo, iscritti alla edizione n.37 della America’s Cup 2024 che si svolgerà nelle acque di Barcellona (11-12 ottobre 2024). Il team che difenderà il titolo è l’Emirates New Zeland. Il weekend Saudita è molto importante: decide le prime due squadre che disputeranno la finale del match Race.

Sei squadre in campo

Con gli azzurri di “Luna Rossa Prada Pirelli Team” ci saranno cinque squadre dalle risorse esagerate. Eccole. INEOS BRITANNIA (Regno Unito) – È la barca del leggendario skipper Sir Charles Benedict Ainslie, il velista di maggior successo nella storia delle Olimpiadi. EMIRATES TEAM NEW ZEALAND (Nuova Zelanda) – Campione in carica da due edizioni. Armatore Grant Dalton. AMERICAN MAGIC (USA) – Il team di New York sulle prime aveva detto che non voleva partecipare per motivi di sicurezza. È invece regolarmente ai nastri di partenza. ALINGHI RED BULL RACING ( Svizzera ) – Il team elvetico è stato il primo ad arrivare sul Mar Rosso. Obiettivo: il podio. ORIENT EXPRESS RACING ( Francia) – La barca francese appartiene allo yacht club di Saint Tropez. È sponsorizzata dal famoso servizio ferroviario passeggeri a lunga percorrenza.

Il team italiano

Luna Rossa schiera una formazione diversa rispetto a quella che ha gareggiato nella prima regata preliminare. Al timone si registra l’esordio di Ruggero Tita, oro olimpico a Tokyo con il Nacra e campione del Mondo ( con Caterina Banti ). Accanto a Tita c’è Marco Gradoni,19 anni, talento cristallino, il primo velista Optimist della storia a vincere 3 Mondiali consecutivi. A bordo dello scafo italiano debutteranno nel ruolo di trimmer Federico Colaninno e Vittorio Bissarro, ( campione mondiale con il Nacra 17 nel 2019 ). Confermata la presenza di Umberto Molineris. In Arabia Saudita, per l’ultima volta i team regateranno con gli AC40, i monotipi foilling introdotti per questa edizione. Dunque niente distinzioni tra le barche rivali: 4 persone a bordo (2 timonieri e 2 trimmer) per ogni equipaggio e dimensioni degli scafi ridotte. DOVE IN TV Le regate saranno trasmesse in diretta tv a partire dalle 11.30 italiane sul canale 20 di Mediaset e sui canali dedicati di Sky ( Sky Sport Arena e Sky Sport 24 ). Su Eurosport si trovano le dirette testuali di ogni giornata e altri contenuti di approfondimento.