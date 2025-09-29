Torna la Champions, due giorni di grande calcio europeo: 9 partite martedì 30 settembre, e nove mercoledì. È la seconda giornata (su otto) della prima fase che terminerà a fine gennaio; le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale. Altre otto squadre, dal nono posto al 24esimo, disputeranno in febbraio i playoff. Ciascuna squadra giocherà 4 partite in casa e quattro in trasferta con otto avversarie diverse . Il torneo è iniziato il 17-18 settembre (prima giornata) non senza sorprese. Quattro le squadre italiane in lizza: due giocheranno martedì (Atalanta e Inter), due mercoledì (Napoli e Juventus). Nel dettaglio.

Atalanta-Bruges

La Dea a caccia della rivincita. A febbraio i belgi hanno eliminato i nerazzurri. Match in programma alle 18.45 di martedì; il primo a Parigi è andato secondo pronostico (4-1 per il PSG del Pallone d’Oro Dembele’). Questo secondo turno è da prendere con le pinze. Il Bruges ha esordito in Champions con un 4-1 sul Monaco. L’Atalanta dovrà rinunciare a De Ketelaere ma recupera Ederson e Lookman.

Inter-Slava Praga

Alle 21 a San Siro l’Inter cercherà il bis di vittorie dopo il clamoroso 2-0 rifilato all’Ajax ad Amsterdam. Probabilmente che Chivu ricorra ad un moderato turnover inserendo Susic a centrocampo e Pio Esposito a fianco di Lautaro. Lo Slavia ha esordito in Champions pareggiando 2-2 con i norvegesi del Bodo GLIMT. Occhio al bomber danese Hogh,24 anni e al pressing a tutto campo.

Napoli-Sporting Lisbona

Mercoledì sera (ore 21) al Maradona farà caldo. Stadio sold out per sostenere la Beneamata reduce dalla sconfitta in casa Milan. Rabbia De Bruyne per il cambio (è entrato Elmas). Napoli in emergenza, difesa da inventare (tre assenze di peso). E a San Siro alcuni hanno giocato sotto il loro standard abituale come Juan Jesus, Mc Tominay, Hojlund, Lucca. Si è salvato Di Lorenzo ma è squalificato. Urge la virata. Oltretutto c’è da recuperare il 2-0 subito a Manchester.

Villareal-Juventus

Dopo il rocambolesco esordio casalingo col Dortmund (4-4) e il punticino interno con l’Atalanta in campionato (1-1) Tudor invoca un cambio di passo. Formazione coi soliti dubbi sulla trequarti e l’incognita del centravanti: David si è candidato. Pronto al rientro Locatelli. Infortunati Milik e Miretti. Il Villareal è caccia dei primi punti Champions dopo la sconfitta in casa Tottenham (1-0). Gioca un 4-4-2 con l’ex Juve Renato Veiga, l’ex Inter Buchanan e Rafa Marin prestano dal Napoli. Esclusiva Amazon Prime Video, ore 21.