Domenica di grande atletica. Torna la Cinque Mulini, altrimenti nota come “il cross più bello del mondo”; ovvero la corsa campestre organizzata a San Vittorie Olona, comune della città metropolitana di Milano. La “classica dei prati” ha cambiato collocazione e si svolge – per la prima volta – in autunno; eccellente prova generale dei prossimi Europei di Antalya (Turchia) in calendario l’8 dicembre. La corsa è giunta alla edizione n.92. Tutti i migliori azzurri sono presenti.

Il debutto della regina Nadia

Occhi puntati sulla trentina Nadia Battocletti, 24 anni, vicecampionessa olimpica dei 10.000 e doppia campionessa europea dei 5.000 e 10.000 agli Europei di Roma. Dopo 34 anni può diventare la prima italiana ad imporsi nella corsa campestre più antica del calendario mondiale. L’ultima azzurra che è riuscita nell’impresa è stata, nel 1990, la mezzofondista veneta Nadia Dandolo; e nello stesso anno la padovana di Borgoricco ha vinto il Campaccio di Legnano mettendo in fila campioni olimpici e mondiali. Nadia Battocletti ha tutti i numeri per riuscirci. Già mobilitato il suo fan club di Cavareno. Con lei gareggeranno una decina di azzurre a caccia di una maglia per l’Eurocross di dicembre.

Percorso unico al mondo

Tracciato di 10,2 km nelle zone rurali intorno al fiume Olona (corso d’acqua che scorre tutto in Lombardia); suggestivo il passaggio tra gli antichi mulini presenti lungo il fiume. Tra i prestigiosi vincitori ci piace ricordare i trionfi del cagliaritano Antonio Ambu nel 1964 e del comasco Alberto Cova nel 1986. Gli azzurri hanno vinto la Cinque Mulini 27 volte; etiopi e kenioti 17 volte ciascuno. Le azzurre appena tre.

Dove vederla in tv

Domenica 17 alle ore 11,20 ci sarà il via della corsa femminile (6.2 km); alle 12.00 ci sarà lo start della prova maschile (10,2 km). Diretta su RaiSport e RaiPlay dalle 11.15. Diretta streaming su RaiPlay. Diretta Live testuale: OA Sport.