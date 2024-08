Torna la Serie A, il programma e gli orari della prima giornata versione spezzatino

Torna sabato 17 il campionato di serie A. Una galoppata di 38 giornate che si concluderà il 9 maggio 2025. Un totale di 380 partite tutte visibili in Tv. Le offerte non mancano. Ad esempio, Tim Vision offre l’intero pacchetto, ovvero tutte le dieci partite di ogni turno di campionato, con un unico abbonamento. Anche quest’anno le singole giornate saranno scaglionate da sabato pomeriggio a lunedì sera.

Genoa-Inter, apertura col botto

Allo stadio Ferraris (ore 18.30) il Genoa ospita l’Inter scudettata di Inzaghi che ha confermato la squadra che vince e con Tarremi ha reso la panchina più corposa. Il Genoa si affida a un gruppo solido che ha in Malinovskyi il giocatore che ha segnato più gol da fuori area, ben 18 di cui uno proprio all’Inter (settembre 2021).

Parma-Fiorentina alle 18.30

Contemporaneamente al match del Ferraris si disputerà al Tardini una partita molto interessante tra il Parma di Pecchia e la Fiorentina di Palladino. Dopo 3 anni di B il Parma torna in serie A schierando diversi debuttanti a partire da capitan Delprato. La Fiorentina è ambiziosa e motivata. Esaurite le motivazioni dell’era Italiano, i Viola vogliono prendersi la scena con una formazione nuova di zecca che cercherà di migliorarsi. Va ricordato che la Fiorentina ha disputato 3 finali in 2 stagioni, tutte non vinte.

Serata con Empoli-Monza e Milan-Torino

Al Castellani ore 20,45 si affrontano l’Empoli di D’Aversa e il Monza di Nesta. La squadra toscana è stata rivoluzionata. Nuova la coppia d’attacco (Esposito e Colombo). Nuovo il portiere (Vasquez) e il difensore (Viti). Il Monza di Galliani e Nesta vuole ripetersi dopo 2 positivi e consecutivi campionati in serie A. La chiamata di Alessandro Nesta in panchina rievoca immagini di 22 anni fa quando l’allora difensore si affacciava dal lussuoso Gallia di Milano dando al mondo Milan una mandata in più alla difesa. Curiosità: il brianzolo Lorenzo Colombo sfida il Monza che è stata la sua squadra nella passata stagione e nella quale ha realizzato 4 reti in 25 partite.

La serata si conclude al Meazza con un match dal sapore antico: il Milan di Fonseca con Morata al vertice della manovra e Pavlovic nuovo muro rossonero; Il Torino di Vanoli conta molto sul bomber Zapata che dal 2015-2016 ha realizzato più gol al Milan, ben 6.

Domenica altre 4 partite

Nel pomeriggio giocheranno: Bologna-Udinese al Dall’Ara e al Bentegodi andrà in scena Verona-Napoli, mister Zanetti contro Antonio Conte, l’allenatore che ha ottenuto la maggior percentuale di vittorie (138 su 203, 68%). In serata scendono in campo le romane: a Cagliari la Roma di De Rossi; all’Olimpico Lazio-Venezia: Baroni contro Di Francesco.

Lunedì sera chiusura con 2 match di cartello

A Lecce, allo stadio Via del Mare, ore 20.45,la squadra di mister Gotti affronterà l’Atalanta di Gasperini, reduce dalla Super Coppa con il Real Madrid. Allo Allianz Stadium di Torino, 20.45, l’atteso incontro tra la Juventus del nuovo allenatore Thiago Motta e la neo promossa Como di Fabregas che ha rafforzato l’organico con 11 arrivi, tra cui spiccano Varane e Belotti . Entrambi i tecnici hanno rivoluzionato le loro squadre: Motta ha cambiato quasi tutto e Douglas Luiz è il suo nuovo faro. Fabregas punta. sulla esperienza per restare lontano dalla zona calda.