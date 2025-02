Tornano a ruggire i motori superstar: test pre campionato in Bahrein (26-28 febbraio) per i bolidi della F1. E sabato inizia in Thailandia il primo dei 22 appuntamenti del Mondiale della MotoGP. Ora si fa sul serio. Occhi puntati soprattutto sulla nuova Ferrari di Leclerc-Hamilton e sulla Ducati della nuova coppia Pecco Bagnaia-Marc Marquez. Ma grande attenzione sulla concorrenza più viva che mai. Si annuncia una stagione spettacolare con duelli che infiammeranno gli appassionati, in testa i tifosi delle Rosse. Vediamo.

F1, test pre campionato in Bahrein

In pista tutti i dieci team del Mondiale che comincerà a Melbourne il 16 marzo. In attesa del debutto ufficiale il circuito Intenazionale di Sakhir ospita le prove generali. Tre giorni intensi, seguiti in diretta su Sky Sport (canale 207) e in streaming su Now.

Previste due sessioni: al mattino i test inizieranno alle 8 e, dopo la pausa pranzo, alle 13 avranno inizio i test del pomeriggio. Da mercoledì a venerdì si conosceranno finalmente i valori reali delle monoposto. Entusiasmo alle stelle per la Ferrari che infilerà la stagione n. 75 da protagonista, come dicono i pronostici.

Dopo 15 anni di soli campioni su Red Bull e Mercedes c’è la sensazione netta che si potrà assistere ad un cambiamento epocale. La Ferrari ci crede. Dice Vasseur: “Di sicuro porteremo aggiornamenti nella fase iniziale della stagione. Poi, lo sappiamo, verranno mesi difficili in cui bisognerà dosare risorse ed energie da splittare tra il campionato in corso, dunque sulla SF-25 e l’auto del 2026 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico che prevede cambiamenti radicali”.

La Rossa tiene nel mirino sopratutto la Mc Laren che nella scorsa stagione è stata più veloce della Ferrari di 30 millesimi. Il nuovo direttore tecnico Loic Serra dice:: “Questi millesimi vanno ritrovati al più presto”. Le prime gare saranno cruciali per mantenere alta la temperatura della passione già bollente.

È il caso di ricordare come buon auspicio che le vittorie della Ferrari nel primo GP della stagione sono state 14 dal 1950 ad oggi con 248 trionfi totali. Dunque Rossa d’assalto e molta curiosità per il debutto del 18enne bolognese Kimi Antonelli sulla Mercedes che fu di Hamilton.

Una responsabilità non di poco conto. La Mercedes è stata il team più vincente nell’era della power unit ibride e sotto la guida Wolff ha centrato 8 Mondiali Costruttori consecutivi dal 2014 al 2021 e 7 titoli Piloti.

MotoGp, sabato al via in Thailandia

Il circo delle 2 ruote è in fibrillazione. Sabato prossimo il Mondiale comincerà con la Sprint sulla pista a Buriram in Thailandia. Mancherà il campione del mondo in carica Jorge Martin, infortunato in allenamento. L’asso dell’Aprilia, 27 anni, 20 giorni fa aveva avuto un altro infortunio.

Atteso lo show Ducati con Pecco e Marquez. Probabile, come dice Capirossi, che l’idillio tra i due campioni finirà presto perché saranno rivali fin dal primo momento e la Ducati sarà la candidata n. 1 per la vittoria del titolo. Entrambi puntano al titolo iridato. La Rossa di Borgo Panigale ha comunque fatto una scelta giusta.