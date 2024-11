Tornano le Coppe Europee, le partite delle 8 italiane in campo

Torna la settimana delle Coppe Europee, da martedì 26 a giovedì 28. Otto le squadre italiane impegnate nelle tre massime competizioni (Champions, Europa League, Conference). Cinque disputano la Champions, due la seconda manifestazione (Roma e Lazio) ed una (Fiorentina) la Conference. Champions ed Europa League sono già alla quinta giornata delle otto previste.

Il 29 gennaio 2025 si tireranno le somme: le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi, le otto che seguono vanno agli spareggi, le rimanenti vanno a casa. Questo regolamento vale per le due principali manifestazioni. La Conference, partita per ultima (2 ottobre), gioca in settimana la quarta giornata (su sei) e calerà il sipario giovedì 19 dicembre. Ma vediamo le otto partite delle italiane, partendo dalle cinque di Champions.

Bratislava – Milan

I rossoneri giocano con la squadra della capitale della Slovacchia che sorge lungo il fiume Danubio. Fuori dai giochi per lo scudetto, al Milan è rimasta la Champions (martedì, ore 18:45).

Inter – Lipsia

La squadra di Inzaghi è al top, come dimostrano i 5 gol in trasferta rifilati al Verona (doppietta Thuram). E in Champions non ha subito un solo gol nelle quattro gare disputate. San Siro ospita per la prima volta la formazione tedesca.

Young Boys – Atalanta

A Berna, i nerazzurri di Gasperini si presentano con numeri mai visti a Bergamo: 9 vittorie in 13 partite (di cui 7 consecutive). Retegui capocannoniere della serie A con 13 gol (e Lookman terzo con 7). La Dea vola.

Aston Villa – Juventus

Mercoledì sera (ore 21) i bianconeri di Thiago Motta scendono al Villa Park di Birmingham, dove il coach spagnolo Unai Emery (ex Arsenal e Villareal) ha preparato un agguato. La Juve in emergenza confida nella sua difesa bunker.

Bologna – Lilla

Chiude mercoledì alle 21 al Dall’Ara un Bologna smanioso di dimenticare il tris casalingo subito domenica dalla Lazio. Decisiva l’espulsione di Pobega al 35’. Ora l’allenatore Vincenzo Italiano cerca il riscatto con i francesi (7 punti).

Lazio – Ludogorets

All’Olimpico (ore 18:45) è di scena la squadra bulgara (1 solo punto in 4 partite); viceversa la Lazio di Baroni guida la classifica di Europa League con 12 punti in quattro giornate. Super Zaccagni in gran spolvero. Il n.10 (di maglia e la fascia di capitano) sta facendo la differenza. Insegue l’azzurro di Spalletti.

Tottenham – Roma

La squadra di Ranieri sbarca a Londra, intenzionata a rimediare all’1-0 subito all’inizio del secondo tempo da Lukaku. La Roma manca ancora di identità e gioca troppo coperta. Tre allenatori in 13 partite non aiutano la ripresa immediata.

Fiorentina – Pafos

La squadra di Palladino ospita i ciprioti del Pafos. I Viola stanno attraversando un bel momento: 7 vittorie di fila e secondo posto in campionato. Trascinata dal centrocampista francese Yacine Adli (prestito dal Milan), la Fiorentina finalizza grazie al ritrovato Moise Kean, vice capocannoniere della Serie A con 9 reti. Palladino è già concentrato sui ciprioti. Il 2-0 di Como ha dato ulteriore morale.