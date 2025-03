Tornano le Coppe europee. Quattro serate di grande calcio, da martedì 4 marzo a giovedì sera. Apre la due giorni di Champions, ottavi di finale, chiudono giovedì le Coppe Minori (Europa League e Conference). L’Italia è rimasta in corsa nella Champions solo con l’Inter, che gioca mercoledì sera in casa del Feyenoord. Tre invece le italiane nelle coppe minori (Roma, Lazio e Fiorentina). Per l’Italia, che è partita con 5 squadre in Champions, ora ha solo l’Inter di Inzaghi che affronta gli olandesi che hanno eliminato il Milan.

Feyenoord-Inter (mercoledì ore 18.45)

L’Inter scende nella tana olandese (Rotterdam) confidando nella sua difesa di ferro: un solo gol incassato in Champions. Nessuno come i nerazzurri. In alto mare la formazione dovuta alle assenze di Dimarco e Calhanoglu. Probabile Bastoni “alto” in una difesa a quattro. In ogni reparto il tecnico ha dei ballottaggi. Taremi e Arnautovic sperano in una maglia. Prima del match l’Inter farà solo una ricognizione del campo a 24 ore dall’incontro. Con Inzaghi l’Inter ha disputato 37 partite in Champions con un bilancio di 21 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Sempre presente Lautaro.

Roma-Athletic Bilbao (giovedì ore 21)

La Roma è reduce da un campionato in netta crescita. Ha ritrovato Dybala che è a caccia del suo 200esimo gol in carriera. L’avversario da superare negli ottavi di finale di Europa League è tosto. Roma e Bilbao si sono già affrontate lo scorso 26 settembre, la prima partita del Girone ed è finita 1-1. Oggi le due squadre sono molto cambiate e vivono un momento magico. La Roma viene da 11 risultati utili consecutivi in campionato. L’Athletic sabato è caduto immeritatamente in casa dell’Atletico Madrid dopo che aveva messo insieme ben 16 partite positive. Occhio.

Viktoria Plzen-Lazio (giovedì ore 21)

I biancocelesti hanno il morale alle stelle: sono ancora in lizza per il quarto posto in campionato e ci sono buone sensazioni nella corsa europea. Reduce da sei vittorie in otto partite in Europa League, l’allenatore Baroni con i 3 punti di San Siro ha dato una prima spallata alla Juventus (vittoriosa 2-0 lunedì sera sul Verona; ora la vetta è -6) e a chi vuole competere per entrare in zona Champions. Il tecnico confida in un super Zaccagni, sulla forza mentale del gruppo, e un Rovella anima della squadra.

Panathinaikos-Fiorentina (giovedì ore 18.45)

Buone notizie per la Fiorentina, unica italiana nella Conference. Kean è tornato per guidare la Viola all’assalto europeo. Assenti Adil e Colpani. Formazione diversa da quella vista in campionato. Non sono neppure convocabili i nuovi acquisti: Cher Ndour e Pablo Marì. Palladino tra infortunati e fuori lista UEFA deve inventarsi una nuova squadra per guadagnarsi i quarti; la rosa è molto ristretta. I greci in casa non perdono da fine ottobre. Nel campionato ellenico il Panathinaikos è attualmente terzo.