Sofia Goggia e Lindsey Vonn sono tornate. Lo sci alpino ritrova le sue stelle. La Coppa del Mondo torna sotto i riflettori. La lunga attesa sta per finire. Sofia ha ultimato il calvario di una riabilitazione durato sette mesi; il fenomeno statunitense, ritiratasi nel 2019, a 40 anni si è rimessa in gioco con la voglia matta di stupire. Sofia e Lindsey sono amiche, nei giorni scorsi si sono incontrate durante un allenamento in Colorado e si scambiate complimenti e preoccupazioni. I ritorni sportivi sono spesso pieni di incognite e di emozioni non facilmente controllabili. Ma le due campionesse credono nei propri mezzi e nella volontà (e capacità) di superare le sfide più difficili. E’ la loro caratteristica.

Sofia, sabato rientra in Coppa del Mondo

L’azzurra, olimpionica di discesa in Corea (e, quattro anni dopo argento a Pechino) sabato prossimo rientra in Coppa del mondo sulla pista di Beaver Creek (Colorado). Sofia mancava dalle gare dal 5 febbraio, giorno in cui la bergamasca si era infortunata in allenamento. Il rientro è solo per le discese; Sofia, 32 anni, non disputerà fino a gennaio il Gigante ma solo le discipline veloci. Il rientro della Goggia è fissato per le ore 19 italiane: in programma il primo SuperG domenica 15 sempre alle 19 la replica. Diretta RaiSport ed Eurosport.

L’azzurra, dopo l’infortunio, riparte nel weekend, fiduciosa di far bene. Ha detto: “Mi sono ripresa, il piede sta bene. Tolte le piastre. Mi sono riappropriata della ragazza che ero prima”. Dopo 8 mesi senza sci a causa della frattura di tibia e malleolo, ha ricominciato prima dagli allenamenti in Val Senales poi a Soelden completando il tutto con la trasferta americana più lunga della sua carriera. Un mese intero per arrivare pronta all’appuntamento del prossimo weekend. Per ora Sofia non si pone obiettivi, dice di godersi la sensazione delle gare ritrovate. Ha aggiunto: ”Avevo quasi dimenticato quanto fosse importante il raduno di Copper Montain. Ho avuto l’occasione di fare un lavoro qualitativamente importante. Mi aspettavo di avere più paura; invece, una volta tornata sugli sci e tolta la ruggine iniziale, ho scoperto che la confidenza con la velocità era rimasta. La difficoltà maggiore? E’ stata stare 8 mesi senza mettere gli sci. Addirittura per 45 giorni non ho potuto camminare. E’ stato il mio infortunio più pesante, ma ora ho ritrovato la gioia e sono molto contenta per il rientro nella Vonn”.

La Vonn rientra a Saint Moritz

L’americana ha un obiettivo preciso: le gare di St. Moritz in Coppa del Mondo del 21-22 dicembre. L’atleta statunitense affronterà i 2 SuperG quasi 6 anni dopo il suo ritiro. E’ soddisfatta per aver ottenuto i punti Fis che le sono valsi la qualificazione. Ha detto: ”Mi sono ufficialmente qualificata per la Coppa del Mondo. Certo, ho ancora molto lavoro da fare ma dopo gli allenamenti sulle nevi di Copper Mountain ho fatto un bel passo avanti”. Ha poi aggiunto sul suo profilo Instagram: ”Quando ero al via con i miei compagni mi sembrava come se non avessi mai smesso. Ma allo stesso tempo devo tenere tutto in prospettiva. Non gareggio da quasi 6 anni e ho solo pochi giorni di allenamento. Ma passo dopo passo diventerò più forte e troverò la forma”.