Totti, ennesimo guaio: l’ultimo scatto è già virale

L’ex capitano della Roma si ritrova nel mirino della giustizia e al centro di continue polemiche: tutte le ultime notizie

Da qualche mese Francesco Totti è tornato al centro delle cronache e chissà quanto l’ex capitano della Roma sia contento di ciò.

In un susseguirsi di notizie, per l’ex calciatore si è prima parlato di un possibile ritorno in campo, quindi di una possibile relazione con Marialuisa Jacobelli, ora di un doppio fascicolo aperto dalla Procura di Roma nei suoi confronti. I primi due capitoli di questo ritorno in prima pagina si possono ormai definire chiusi ed è possibile che anche gli ultimi due abbiano lo stesso epilogo.

Il riferimento è all’iscrizione nel registro degli indagati per omessa dichiarazione dei redditi e dell’indagine aperta dopo la denuncia per abbandono dei minori. Quest’ultima vicenda fa riferimento alla sera di maggio 2023, quando la figlia Isabel restò – secondo la denuncia- da sola in casa. L’indagine in questo caso è partita dalla denuncia di Ilary Blasi e, a quanto pare, sarebbe destinata all’archiviazione.

Questo perché, quando la polizia intervenne trovò la bambina insieme ad una persona maggiorenne di fiducia di Totti. Potrebbe avere lo stesso esito anche l’inchiesta della Procura di Roma per una presunta omessa dichiarazione dei redditi.

Totti, doppia indagine per l’ex capitano

In questo caso, Totti sarebbe indagato per non aver aperto una Partita Iva per i ricavi ottenuti per le sponsorizzazioni fatte.

L’ex calciatore avrebbe così omesso le dichiarazioni per regolarizzare la sua posizione relativa al periodo che va dal 2018 al 2022. Una vicenda sulla quale sta lavorando la Guardia di Finanza, ma che Totti starebbe provando a chiudere in maniera rapida. Ecco allora che il 48enne avrebbe già saldato il debito con l’Agenzia delle Entrate e aperto la partita Iva con cui proseguire l’attività di sponsorizzazione.

Questo non ha fermato ancora i magistrati romani che stanno indagando sull’intera vicenda e che presto potrebbero sentire lo stesso Totti. Probabile che l’ex Pupone si presenti davanti agli inquirenti la settimana successiva alla Festa dell’Immacolata per chiarire la propria posizione. Una doppia vicenda giudiziaria che vede Totti come protagonista, ma che potrebbero chiudersi entrambi senza ulteriori conseguenze.

Intanto l’ex campione negli ultimi giorni è stato anche al centro di rumors di un possibile ritorno alla Roma, eventualità che ha commentato con parole non certo di chiusura: “Ranieri per me è come un padre. Il prossimo anno sarà un dirigente e deciderà anche chi chiamare. Vedremo: non ci siamo ancora sentiti“.