ROMA – Durante questa quarantena da coronavirus, si è allargata la famiglia di Francesco Totti.

Dopo l’arrivo del Canadian Sphynx, il famoso gatto senza pelo, ecco quello di una capra nana tibetana.

Totti non si è ancora pronunciato sulla capra ma sicuramente lo farà nel corso della prossima diretta su Instagram.

L’ex capitano della Roma si è invece già pronunciato abbondantemente sul suo nuovo Canadian Sphynx nel corso di una diretta sui social.

“Il nuovo arrivato si chiama “Donna Paola“…

Per colpa di questo gatto senza peli stavo divorziando con Ilary…

L’avevo supplicata di non acquistarlo perché non lo volevo nella nostra abitazione ma alla fine si è imposta.

In questi casi decidono sempre le mogli…

Inoltre i bambini amano la natura e gli animali quindi alla fine “Donna Paola” è arrivata nella nostra abitazione.

Ogni tanto mi dimentico di averlo ma poi sento qualcosa di bollente sotto le coperte…

Non so perché ma questo gatto è caldissimo, sembra un termosifone…

In un primo momento non lo volevo in casa ma adesso mi ci sono affezionato.

Va a finire sempre così alla fine…”.