Colpo doppio dell’australiano Michael Storer, 28 anni, alfiere della Tudor. Ha vinto in solitaria la seconda tappa del Tour of the Alps, primo sul traguardo di Vipiteno Racines con una super azione. Dopo la Parigi-Nizza, Storer si è aggiudicato un’altra bellissima vittoria, la seconda stagionale grazie alla quale ha conquistato anche la maglia di leader della Classifica Generale.

Ciccone ha ceduto la sua maglia di leader in una giornata sfortunata per gli italiani: si sono ritirati il favorito Tiberi e Salvatore Puccio, quest’ultimo vittima di una caduta in gruppo. Mercoledì 23 la corsa arriverà a San Candido in Alta Pusteria.

Tour of the Alps, la tappa più lunga

La prima tappa ha detto che Giulio Ciccone è pronto per il Giro d’Italia (9 maggio-1 giugno,21 tappe); la seconda, la piu lunga del Tour of the Alps, ha confermato che gli innamorati della Corsa Rosa sono numerosi.

E ha detto anche che queste cinque tappe euroregionali spalmate tra Trentino, Alto Adige e Tirolo austriaco, sono un test importante che verifica lo stato di forma dei corridori a meno di venti giorni dalla partenza a Durazzo.

Di qui l’impegno messo in vetrina in una frazione tosta di 178 km – da Mezzolombardo a Vipiteno Racines – con in particolare due asperità di innegabili difficoltà: Monte San Pietro (1.388 metri) e Telves di Sopra (1.249).

Ne è uscita una tappa dura, selettiva, con 3.750 metri di dislivello che hanno lasciato un segno profondo, come da pronostico, visto che la seconda tappa è stata appunto la più lunga e col maggior dislivello.

Partenza alle 10.30 nella Piana Rotaliana (la pianura alluvionale trentina), subito tre uomini in fuga che affrontano il primo GPM di giornata (San Pietro) dopo 38 km di corsa.

Passa per primo Koen Bouwman. Dopo 90’ si stacca Meiler e al comando restano in due. Bouwman e Miholjevic. I battistrada insistono e procedono di comune accordo. Situazione sostanzialmente immutata a Bressanone.

Ma il gruppo comincia a rosicchiare preziosi secondi. Si ritirano Tiberi (problemi intestinali) e Puccio (caduta). A 50 km dal traguardo, dopo lo Sprint di Fortezza, il plotone aggancia i fuggitivi. Comincia un’altra corsa.

Circuito finale

Due passaggi a Vipiteno. Il primo a 36,6 km dalla linea di arrivo , il secondo a 16 km. Suona la campana. Comincia l’ultima salita dí giornata. Ritmo alto. Tutti i migliori scalatori si marcano stretti nelle prime posizioni di un gruppo di 35 uomini.

Allungano in quattro, il gruppo si sgretola. Storer accende il finale, va in fuga con un lungo rapporto, ha buona gamba, tiene a distanza il sestetto che lo bracca e va a vincere tutto solo rifilando 41 secondi ai suoi inseguitori. Sua la tappa e la maglia di leader della classifica generale. Applausi.

Ordine d’arrivo

1. Storer in 5h00.02 2. Seixas (+0.41) 3. Bardet (+0.41) 4. Piganzoli (0.41) 5. Ciccone (+0.41) 6. Hindley (+0,41) 7. Felix Gall (+0.41) 8.Damiano Caruso (+0.41) 9. Cepeda (+0.41) 10. Poole (+0.43).

Classifica generale

1. Storer 2. Seixas (0.41);3. Ciccone (+0.41) 4. Hall (+0.45) 5. Bardet (+0.47), 6. Hindley (+0.51), 7. Pool (+0.53), 8. Cepeda (+0.56), 9. Piganzoli (+1.00), 10. Caruso (+1.05).