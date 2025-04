Impresa d’altri tempi di Thymnen Arensman, 26 anni, olandese, passista-scalatore della corazzata Ineos: ha vinto in solitaria la quarta tappa del Tour of The Alps, primo al traguardo di Obertilliach dopo una cavalcata di oltre 60 km sotto la pioggia e il freddo.

Il Tulipano ha vinto tappa e maglia Verde. È il nuovo leader della classifica generale e conta di portare la maglia Verde venerdì al traguardo di Lienz, Tirolo orientale. Ultima delle 5 tappe di un bellissimo Tour Euro Regionale.

L’australiano Storer ha perso la maglia di leader conquistata a San Candido ma spera ancora di recuperarla. Venerdì tutto può succedere in una frazione di 112 km. con 2.400 metri di dislivello.

Gara d’altri tempi

Anche la quarta tappa del Tour of the Alps – la prima nel Tirolo austriaco – non ha tradito le attese. Anzi.nFrazione di 162,7 km con tre salite interessanti: Misurina (1.753 metri), Anrans Oberrided (1.279) e Kartitscher Sattel (1.518) e arrivo a Obertilliach (1.446) tappa a quattro stelle con 3.200 metri di dislivello.

La Carovana è passata a casa Sinner (Sesto Pusteria, 1.310 metri) poi dal centro biathlon di Anterselva. Partenza da Sillian alle 10.56, soliti scatti nel gruppo, sei in fuga, passo Monte Croce, allungo convinto di Arensman, passista-scalatore olandese della Ineos che transita in solitaria sull’Arens (4,6 km all’8,3%), scollina e scende in picchiata; si mette ad inseguirlo Storer, leader della classifica. A 30 km km dal traguardo la situazione è immutata. Il Tulipano ha buona gamba e tanto coraggio.

Finale scoppietante

Ultimi 20 km. con Arensman sempre al comando braccato da Derek Gee, a sua volta inseguito da Storer; più lontani 6 corridori tra cui Ciccone e Caruso. L’ultima salita (7,6 km al 5,8%) inizia con la medesima situazione. Ultimi 10 km sotto la pioggia e il freddo.

Si accende la corsa dopo l’ultimo GPM: Ciccone e Caruso agganciano Gall, Storer insiste nella caccia al tulipano che centra la vittoria dopo 2 anni e sette mesi con una impresa d’altri tempi.

Taglia il traguardo a braccia levate dopo una fuga di oltre 60 km. Le sue prime parole: ”Giornata pazzesca: freddo, pioggia, vento. Ora ho preso la maglia verde, sarà comunque difficile difenderla fino a Lienz. Oggi abbiamo tutti speso molto”.

Ordine d’arrivo

1. Arensman in 4h17’04 2. Derek Gee (+1’16) 3.Storer (+1’23) 4. Felix Gall (+3’44) 5.Ciccone (+3’44) 6. Caruso (3’44) 7. Poole (+4’33).

Classifica generale

1. Arensman 2.Storer (+0.11) 3. Derek Gee (+2’15) 4. Ciccone (+3’17) 5. Felix Gall (+3’21) 6. Caruso (3’41) 7. Bardet (4’14) 8. Poole (4’14) 9. Hindley (+4’17) 10. Cepeda (+4’23).