Tour of the Alps. Il francese Nicolas Prodhomme, 28 anni , alfiere del team Decathlon AG2R La Mondiale, ha vinto in una volata a due, la quinta ed ultima tappa del Tour; primo sul traguardo austriaco di Lienz, nel Tirolo orientale.

L’australiano Michael Storer, 28 anni, portacolori della svizzera Tudor, ha vinto il Giro con il più classico dei ribaltoni: si è ripresa la maglia Verde che aveva perso il giorno prima.

L’olandese Arensman, affaticato dall’impresa d’altri tempi di giovedì (fuga in solitaria di 80 km nella pioggia e nel gelo) ha giocoforza ceduto la corona ma tra gli applausi. Una resa più che onorevole per di più accettata con signorile sportività.

Quanto al “veterano” Prodhomme questa vittoria di Lienz – la prima da professionista, cioè dal 2021 – lo ripaga del lungo e oscuro gregariato. Finalmente anche per lui una giornata di gloria.

GARA DECISIVA

La quinta e ultima tappa del Tour of The Alps non poteva non risentire dei segni profondi vissuti giovedì; in una tappa d’altri tempi dai più definita “una corsa di sopravvivenza”.

Una tappa con pioggia, gelo e salite terribili, coronata dalla fuga epica dell’olandese Arensman partito a 80 km dal traguardo ; una fuga che ha terremotato la classifica generale e strappato la maglia Verde di leader all’australiano Storer giunto terzo.

Sicché l’ultima frazione è diventata decisiva con i suoi 2.400 metri di dislivello e due GPM di prima categoria, l’ultimo dei quali (Stronach, 1.056 metri, 3 km al 13%) a soli 8 km dall’arrivo.

Ne è uscita la tappa che ci si aspettava . Partenza e arrivo in quel di Lienz, 112,2 km di battaglia, tre ore intense di gara. Il via alle 12.09, solite schermaglie iniziali,fuga di un plotoncino, attacco di Storer ad una cinquantina di km dal traguardo con tre compagni coraggiosi. E dopo lo sprint intermedio di Tristach c’è stata l’ultima salita, in testa due uomini della Decathlon: Prodhomme e il 18enne Seixas.

GRAN FINALE A LIENZ

Dopo lo scollinamento dello Stronach la coppia dei fuggitivi vola al traguardo di Lienz. Nicolas e Paul si incoraggiano a vicenda, si danno vicendevolmente la carica e sotto lo striscione si accordano e vince il più anziano, Nicolas Prodhomme su Seixas.

Le gerarchie nel ciclismo contano ancora. La maglia Verde Arensman è solo nono a tre minuti e perde maglia e giro. Ovviamente felice Storer che ai microfoni prima di tutto ha reso omaggio ai compagni di squadra, citandoli nome per nome; quindi ha ricordato le difficoltà che ci sono state in tutte le cinque giornate del Tour euro regionale.

ORDINE DI ARRIVO DEL TOUR

1. Prodhomme in 2h58’57 2. Seixas 3. Herzog (+0.29) 4. Bouwman (+1. O8) 5. Mattia Bais (+1’08) 6. Fuglsang (+1’08) 7. Tarozzi (+1’08) 8. Storer (+1’20) 9. Arensman (+3’04) 10. Poole (+3’23).

CLASSIFICA FINALE DEL TOUR

1.Storer in 19h48’08 2. Arensman (+1’33) 3. Derek Gee (+1’52) 4. Ciccone (+1’52) 5. Felix Gall (+1’52) 6. Damiano Caruso (+ 5’33) 7. Poole (+6’06) 8.Hindley (+6’09) 9. Riccitello (+6’33) 10. Bardet (+6’46).