Trionfo a New York del doppio misto azzurro: Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato lo Slam che ci mancava

Trionfo a New York del doppio misto azzurro. Sara Errani e Andrea Vavassori coppia da leggenda; ha firmato il primo successo Major nel doppio misto di una coppia tutta azzurra. Nessuno come loro, nell’anno in cui i più bei record del l’Italtennis si sono sgretolati. Hanno regolato la coppia statunitense in 2 set combattuti: punteggio inequivocabile: 7-6, 7-5. Aspettando la semifinale di Sinner, l’Italia incassa un’altra storia da favola. L’impresa del doppio misto è lo Slam che ci mancava. Sara e Andrea sono i primi italiani a trionfare insieme nel doppio misto in uno Slam.

Match entusiasmante

Il primo set si è sviluppato senza break fino all’11esimo game quando gli azzurri sfruttano un paio di incertezze degli avversari. Si va al tie-break totalmente dominato dagli italiani con un clamoroso 7-0. Secondo set sulla falsa riga del primo. E la bolognese Sara Errani, 36 anni e il torinese Andrea Vavassori, 29 anni, sono entrati nella storia del tennis azzurro con un trofeo conquistato in uno stadio iconico come l’Arthur Ashe.

Due carriere speciali

Sara Errani ha vinto 9 tornei in singolare e 31 in doppio. È stata finalista al Roland Garros e semifinalista agli US Open. Ma un anno come questo se lo sognava. Eppure si è realizzato. Prima l’oro Olimpico, poi lo Slam di New York contro Donald Young e Taylor Townsend.

Andrea Vavassori vanta i risultati migliori in doppio con il successo in 5 tornei. Quest’anno è stato finalista agli Australian Open e al Roland Garros con Bolelli (due sconfitte). A New York con Sara la rivincita. Ha detto: ”Abbiamo vinto uno Slam: è fantastico, è un giorno molto speciale per me, un sogno che diventa realtà. Sara? È una giocatrice eccezionale e una donna straordinaria: aver vinto, insieme a lei, rende tutto più bello”.

Conclude Sara Errani: ”Questo è un momento speciale e un anno meraviglioso per me, e sono contenta di averlo condiviso con Andrea. È stata una bella finale in uno stadio incredibile. Sono così felice da non riuscire neanche a spiegarlo”.

Adesso alla stagione magica e dorata di Sara Errani manca solo l’ultima perla. Cioè la qualificazione alle WTA Finals per la prima volta ospitate dalla Arabia Saudita (2-9 novembre). Sara sarà ancora insieme a Jasmine Paolini con cui un mese fa ha vinto l’oro olimpico.