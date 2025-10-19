Dominio del Kenya alla mezza maratona di Roma. Doppia tripletta, maschile e femminile. E tre uomini sotto l’ora. Un trionfo africano sulle strade della capitale e un trionfo per gli organizzatori della seconda “Wizz Air Rome Half Marathon” – dal Circo Massimo al Colosseo – che hanno gestito 22 mila partecipanti (da tutto il mondo), metà donne (il 72% stranieri), lungo un tracciato di 21 km e 97 metri non privo di insidie.

È andato tutto bene. Un successo. Domenica di festa e di applausi. Start prima delle nove, passaggio davanti alla Piramide Cestia e a Porta San Paolo quindi le Mure Aureliane, discesa verso le Terme di Caracalla, ritorno al Circo Massimo, Lungotevere, i ponti (Umberto e Regina Margherita), Prati, tre piazze iconiche (del Popolo, Spagna, Navona), largo Argentina e piazza Venezia. Poi i runners hanno infilato l’ultimo tratto con la salita su via Cavour e l’arrivo in via degli Annibaldi.

TRE RUNNERS SOTTO L’ORA

È il dato sportivo più rilevante. Vincitore assoluto Simon Maywa che ha dominato la gara maschile in 59’44 battendo in volata il connazionale Vincent Kimaiyo (59’45). Podio completato dal terzo keniano Kalipus Lomwai (59’56). Va segnalato che il quinto posto è stato centrato dall’etiope Berkeley, vincitore dell’ultimo cross del Campaccio di Legnano,il cross per eccellenza (69 edizioni). Il cross femminile era stato vinto da Nadia Battocletti. A Roma il miglior italiano è stato il livornese Lorenzo Martelli, 14 esimo (1h10’43).

TRIPLETTA KENIANA ANCHE FEMMINILE

Regina Cheptoo ha costruito il suo successo con una corsa regolare e composta, ritmata da una invidiabile sapienza tattica. Ha vinto in 1h08’26 davanti alle connazionali Milicent Jelimo e Giadys Cherop. La prima delle “non keniane “è stata la primatista italiana Sofia Yaremchuk che ha chiuso sesta con il tempo di 1h11’02 record personale).