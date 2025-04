Capolavoro Musetti. Batte in rimonta l’australiano De Minaur in tre set lunghi, tosti, pesanti e vola in finale del prestigioso torneo di Montecarlo dopo una battaglia furiosa di due ore e 4 minuti. Il punteggio dice tutto: 1-6, 6-4, 7-6. Storica finale. E domenica affronterà Alcaraz, n.3 del mondo. Per Lorenzo è la sesta finale ATP in carriera, la prima in un Masters 1000.

Due splendidi percorsi

Alex e Lorenzo sono arrivati alla semifinale di Montecarlo dopo splendide prestazioni. De Minaur, dopo aver perso ill primo match nella gara d’esordio con Machac, ha perso in tutto sette giochi. Ne ha persi tre con il ceco, poi ha vinto in due set con Medvedev (6-2, 6-2) e addirittura ha demolito lo spento Dimitrov in 44 muniti (6-0, 6-0). Più tribolato il percorso dell’azzurro che ha vinto in rimonta tre delle quattro gare. Era dietro di un set ed un break sia nel primo che nel secondo turno, contro Bu e Lehecka. Poi ha vinto (6-3,6-3) con Berrettini prima di battere sempre in rimonta il greco Tsitsipas, campione uscente. Ma la battaglia di venerdì con l’Apollo ateniese ha lasciato un segno.

Musetti e De Minaur sotto la pioggia

Il match inizia alle 15.39. E dopo 8 minuti l’australiano, molto attento, conduce 2-0. Dopo 12’ va sul 3-0. Punteggio pesante per Lorenzo, partenza tuta in salita. Tuttavia rimedia (3-1) dopo 21’. Lorenzo trova il primo ace ma sciupa il quinto game (4-1). Arrivano le prime gocce e il 5-1. Alcuni spettatori se ne vanno con fragore. Se ne lamentano i giocatori. Ma il match prosegue e De Minaur lo chiude il set in 36’ (6-1). Poi la pioggia costringe alla interruzione. Si accendono i riflettori del Centrale. Si riparte alle 16,23 col secondo set. Ombrelli aperti. Musetti parte meglio, va sul 2-0 ma cede il terzo game(2-1). Si intensifica la pioggia e l’australiano fa il 2-2. Se ne va la prima ora di gioco e De Minaur sorpassa (3-2). Il campo è diventato pesante. Lampi di grande tennis e Musetti fa il 3-3. Poi Lorenzo perde aggressività e Alex ne approfitta per il sorpasso (4-3). La ritrova demolendo il servizio dell’australiano (4–4) e poi sull’abbrivio Lorenzo fissa il 5-4. E col turno di servizio chiude la pratica (6-4).

Terzo set al cardiopalma

Parte bene De Minaur (1-0) ma Lorenzo col servizio fa 1-1. Ai vantaggi del terzo game l’azzurro sorpassa: 2-1 e poi sciupa il servizio (2-2). Tensione alle stelle. Musetti torna in vantaggio (3-2). Una partita per cuori forti. Il match entra nella terza ora. Con un ace con la seconda l’australiano riprende la partita (4-3). Ma Musetti cambia il ritmo e strappa il 5-3. Tornano le gocce e un 5-4. Musetti va al turno di battuta, ha la partita in mano, ma la butta via in malo modo: 5-5. Incredibile. Errori gratuiti lDe Minaur lo sorpassa (6-5). Ma Musetti con un ace guadagna il tie-break. Finale al cardiopalma. Sul 4-3 Lorenzo insiste e fa il 6-4. Conclude 7-4 e vola in finale.

Prima il match di Alcaraz

Prima del match di Musetti si è giocato il derby spagnolo tra Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina. Lunghissimo il primo set finito 7-6 per Alcaraz dopo un’ora e cinque minuti. Il secondo set è iniziato alle 14.20 e dopo 24 minuti era sul 2-1 al termine di un game di oltre 11 minuti. Alcaraz fa suo il quarto game (3-1), non il quinto (3-2). Ma Carlos rimedia subito con il servizio (4-2) poi toppa il settimo (4-3) ma ripara, non senza rischi, (5-3). Quindi sciupa 4 match point (5-4) ma non il successivo (6-4) e conquista la finale dopo 2h29’. Il servizio ha fatto la differenza.