Sofia Goggia da urlo, podio di lusso per Federica Brignone (terza). Sabato memorabile sulla mitica pista Olympia di Cortina, prestigiosa terza tappa (su otto) della Coppa del Mondo di sci alpino. Per Sofia è il quarto trionfo in discesa a Cortina dopo quelli del 2018, 2023 e 20024. Successo n.26 in Coppa del Mondo. Brilla il terzo posto di Federica che a 34 anni è salita per la prima volta sul podio bellunese confermando uno stato di grazia che quest’anno le ha procurato tre vittorie (due in gigante,una in discesa) e, per ora, il comando della classifica generale con 539 punti davanti alla svizzera Camille Rast (533) e alla svedese Sara Hector (507). Le nostre regine dello sci alpino sono in gran spolvero. Dominano anche la classifica di discesa: prima Federica (189 punti) seconda Sofia (180). Terza l’austriaca Cornelia Huetter (176).

Domenica 19 la sfida stellare in SuperG

Il SuperG è la specialità dell’elvetica Lara Gut-Behrami 33 anni ,un fulgido palmares (un oro olimpico e due titoli mondiali), brava in tutte le specialità, dalla discesa libera allo slalom gigante. Sabato ha dovuto accontentarsi del quarto posto (+0.72), domenica cerca la rivincita per difendere il primato di specialità (205 punti) e conservare un buon margine sulla Goggia (160), la Brignone (150) e la Curtoni (99).

Sofia, sci al cielo e in ginocchio

Ha festeggiato così il suo trionfo sulla Olympia delle Tofane in risposta alle ovazioni del pubblico: agitando gli sci come una bandiera e inginocchiandosi davanti ad un pubblico in delirio. Ha commentato: “Vincere qui ha un valore maggiore. Oggi non avevo paura, ma avevo il cuore in gola. Non è stata la discesa perfetta, ho commesso un paio di errori qui e là, ma sono riuscita a rimanere concentrata. Sapete tutti quanti vale Cortina per me, rappresenta un mondo. Sono molto, molto contenta. La neve era leggermente diversa rispetto alle prove di venerdì, leggermente più aggressiva e lo sci grattava di più”.

Felice anche Federica Brignone

Dopo aver conquistato il primo successo a St. Anton una settimana fa, Federica è salita di nuovo sul podio della discesa per la nona volta in carriera. Ha detto: “Soprattutto è la prima presenza sul podio a Cortina d’Ampezzo. È una grande emozione davanti a questo pubblico: non ci ero mai riuscita qui a Cortina. Finalmente ce l’ho fatta e sono davvero soddisfatta. Sono contenta perché comunque ho fatto un’ottima prova. Davvero peccato per l’errore nel punto in cui, in prova, ho fatto la differenza. Sono finita larga e ho dovuto risalire. Ripeto: è stata comunque una super prova. Per me oggi è la vittoria più grande. E non mi sarei mai aspettata di vestire il pettorale rosso in discesa”. L’attesissima americana Lindsey Vonn, dopo una gara molto pulita ha avuto una esitazione in vista del traguardo e ha chiuso in 1’35”63 (+1.68). Solo 20esima sulla pista in cui aveva trionfato 12 volte.