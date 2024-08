Tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi: l’elenco completo tra oro, argento e bronzo

Con il capolavoro del volley femminile (dominati gli USA, 3-0) la spedizione azzurra ha lasciato Parigi 20224 con un bilancio più che positivo; e le donne per la prima volta hanno superato gli uomini (7 trionfi su 12). E’ la svolta silenziosa del nostro sport. Dice bene il presidente del CONI Giovanni Malago: ”È una Italia da 8,5. multietnica e femminile. Abbiamo conquistato medaglie in 20 discipline, ma la vittoria della Pallavolo è pesantissima e storica”.

Record: 40 medaglie. Eguagliata Tokyo, ma con due ori in più

Un bottino prezioso, arricchito da 25 quarti posti. Podi sfiorati per un niente. Qualche nome? Benedetta Pilato ha perso il podio dei 100 rana per un centesimo; Acerenza per 19 centesimi dopo 10 km nelle acque della Senna. E bruciano i quarti posti di Simona Quadarella (800 e 1500 stile libero), di Nadia Battocletti (5000 metri), di Vito dell’Aquila (Taekwondo), Larissa Iapichino (salto in lungo), Alice Volpi (fioretto), Alice D’Amato (ginnastica artistica All Around ), Chiara Pellacani ( tuffi dal trampolino 3 metri).

Per non parlare di Gimbo Tamberi, l’oro di Tokyo, messo ko nella notte da un’altra colica. Sabato 10 è sceso in gara senza forze e si è fermato a 2.22. Il sogno è finito in lacrime e nell’abbraccio dei suoi amici in tribuna, in testa l’allenatore Giulio Ciotti. Ma vediamo i podi azzurri.

Tutte le medaglie degli azzurri

ORO (12)

Nicolò Martinenghi (nuoto, 100 rana)

Thomas Ceccon (nuoto, 100 dorso)

Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Mara Navarria (scherma, spada a squadre)

Alice Bellandi (judo – 78kg.)

Giovanni De Gennaro (canoa k1 slalom)

Marta Maggetti (windsurf)

Jasmine Paolini e Sara Errani (tennis doppio)

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti (tiro a volo, skeet misto)

Alice D’Amato (ginnastica artistica, trave)

Ruggero Tita e Caterina Banti (vela Nacra 17)

Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (ciclismo in pista, Madison)

Italvolley femminile del Ct Velasco

ARGENTO (13)

Filippo Ganna (ciclismo, cronometro)

Federico Nilo Maldini (pistola, 10 metri)

Filippo Macchi (scherma, fioretto)

Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa (ginnastica artistica a squadre)

Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili (canottaggio, 4 di copia)

Silvana Stanco (tiro a volo, fossa)

Gabriel Soares, Stefano zoppo (canottaggio, doppio pesi leggeri)

Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero)

Fioretto a squadre maschile (scherma)

Gabriele Casadei, Carlo Tacchini (canoa 500 metri)

Nadia Battocletti (10.000 metri)

Simone Consonni, Elia Viviani (ciclismo Madison)

BRONZO (15)