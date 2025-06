Tutto pronto a Roma per il “Golden Gala Pietro Mennea”, che venerdì sera si svolgerà allo stadio Olimpico a partire dalle 19. Si tratta dell’annuale meeting internazionale di atletica leggera, inserito nel calendario della Diamond League, l’organizzazione che mira a “migliorare l’attrattiva a livello mondiale dell’atletica”. Allo scopo, allestisce manifestazioni sportive in molte città, non solo europee ma anche in Africa (Marocco), Cina, Qatar, Stati Uniti. Una quindicina di eventi – da aprile ad agosto – che richiamano grande pubblico e grandi campioni. È così fin dalla prima edizione (2010).

Nel corso degli anni si sono esibite leggende dell’atletica come Usain Bolt (100 m) e Duplantis (salto con l’asta).

Parata di stelle con 21 azzurri

Torna a gareggiare Gianmarco Tamberi, 33 anni, oro olimpico a Tokyo. Con lui ci saranno altre stelle azzurre come Nadia Battocletti, oro europeo dei 5.000 e dei 10.000, e Mattia Furlani, campione mondiale indoor a Nanchino 2025 nel lungo. Particolarmente gradito è il ritorno di Gimbo dopo 9 mesi di inattività. Altri azzurri di rilievo: Leonardo Fabbri per il getto del peso, Filippo Tortu (oro a Tokyo nella staffetta), Lorenzo Simonelli, fresco campione europeo a Roma nei 110 ostacoli.

La pattuglia azzurra sarà al confronto con quattro campioni olimpici come Hamish Kerr (salto in alto), Quincy Hall (400 metri), Valerie Allman (lancio del disco) e Thea Lafond (dominicana), regina del salto triplo. La serata comincerà con il salto con l’asta donne (19:15) e finirà alle 22:49 con i 1500 metri donne. I big presenti a Roma sono tanti: 11 campioni olimpici, 62 medagliati tra Giochi e Mondiali. Ben 14 le specialità. Sono in palio i punti per qualificarsi alla finale di Zurigo (27-28 agosto).

Biglietti a ruba

Due i siti ufficiali per acquistare i biglietti: TicketOne o il portale della FIDAL. Prezzi a partire da 5 euro per le curve, massimo 25-30 euro per le tribune centrali. I bambini sotto i 6 anni hanno l’accesso gratuito. Diretta Rai2 a partire dalle 21.