Ucraina-Italia 0-0, gli azzurri strappano il pareggio e si qualificano a Euro 2024

L’Italia di Luciano Spalletti, alla BayArena di Leverkusen, strappa il pareggio con l’Ucraina (0-0) e taglia il pass per gli Europei del 2024.

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale così gli azzurri sono riusciti ad evitare la disfatta totale e a giugno torneranno in Germania a difendere il titolo europeo.

Il rigore non fischiato all’Ucraina

In pieno recupero qualche brivido con il rigore, dubbio, non fischiato a favore dell’Ucraina dopo il tocco in area di rigore di Bryan Cristante su Mychajlo Mudryk.

Euro 2024, la classifica del girone

Inghilterra 20

Italia 14

Ucraina 14

Macedonia del Nord 8

Malta 0

Il sorteggio per i gironi di Euro 2024

Il sorteggio degli Europei si terrà sabato 2 dicembre. Quel giorno, alle ore 18 ad Amburgo, saranno svelati i gironi dell’Europeo. L’Italia non sarà testa di serie.