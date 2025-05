La Lega Serie A ha sciolto il rebus sull’ultima giornata del campionato, cruciale per assegnare Scudetto, qualificazioni europee e salvezza. In ballo c’erano esigenze contrapposte: il Napoli capolista – 79 punti – spingeva per giocare sabato, mentre l’Inter, distanziata di una sola lunghezza, chiedeva il giovedì per avere un giorno in più di preparazione alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain del 31 maggio a Monaco di Baviera. A fare da terzo attore, Dazn – broadcaster esclusivo – preferiva anticipare tutto al venerdì per massimizzare l’audience sull’unico slot di prima serata. Napoli-Cagliari e Como-Inter si disputeranno venerdì 23 maggio alle 20.45. Se i partenopei e i nerazzurri chiudessero la stagione appaiati, lo spareggio Scudetto si giocherebbe lunedì 26 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Gli incastri europei e la lotta salvezza

Definito il vertice, restava da sistemare un puzzle fitto di interessi tra Europa e permanenza in A. La Lega ha deciso di concentrare i match con incroci diretti domenica sera alle 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus determineranno l’accesso a Champions, Europa e Conference League, ma anche l’ultima retrocessione. Scelte invece per il sabato le due partite prive di vincoli incrociati: Bologna-Genoa alle 18.00 e Milan-Monza alle 20.45.

Il programma completo della 38ª giornata

Venerdì 23 maggio, ore 20.45

Napoli-Cagliari

Como-Inter

Sabato 24 maggio

Bologna-Genoa (18)

Milan-Monza (20.45)

Domenica 25 maggio, ore 20.45