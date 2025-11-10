Già a Coverciano la Nazionale di Gattuso. Due le partite ufficiali di novembre per le qualificazioni ai Mondiali: giovedì 13 in Moldavia, domenica sera a San Siro con la Norvegia. Situazione: anche vincendo entrambi gli incontri è quasi impossibile arrivare primi nel girone (cinque squadre). La Norvegia è lontana. Dunque, Gattuso cerca soprattutto risposte in vista degli spareggi di marzo. Le gare di novembre costituiscono gli ultimi test per trovare la vera Italia. Gattuso finora ha vinto le 4 partite da Ct fin qui disputate tra settembre e ottobre. Bilancio più che lusinghiero: 15 i gol segnati, 5 quelli subiti.

Una sola novità: Caprile

Il Ct Gattuso per il doppio impegno ha convocato a Coverciano 27 giocatori, una sola novità rispetto al passato: il portiere Elia Caprile, 24 anni, portiere del Cagliari, esordiente assoluto chiamato a sostituire l’infortunato Meret; dunque, affiancherà Donnarumma, Vicario e Carnesecchi. Rispetto a ottobre rientrano nel giro Buongiorno, Ricci e Scamacca. Restano ancora fuori Chiesa (che non è al top) e Zaniolo (da verificare). Ha sorpreso l’esclusione di Udogie, terzino sinistro del Tottenham, tanto più perché è indisponibile Spinazzola. Ergo, Gattuso ha preferito convocare un attaccante in più e un esterno in meno.

Il programma azzurro

Lunedì pomeriggio primo allenamento degli azzurri a Coverciano. Mercoledì la Nazionale partirà con un volo charter per Chisinau, dove giovedì sera alle 20.45 affronterà la Moldova senza lo squalificato Barella. Al ritorno la Nazionale sarà ospitata dal Milan, nel centro sportivo di Carnago tanto caro a Gattuso in vista della sfida contro la Norvegia, domenica 16 a Milano.

La lista dei convocati e la classifica

PORTIERI: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Vicario.

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Ricci, Tonali.

ATTACCANTI: Pio Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.

Norvegia punti 18, Italia punti 15, Israele 9, Estonia 4, Moldova 1.