Ultim’ora Sinner, ecco la verità sulla squalifica

Per il campione italiano arriva una notizia improvvisa sul ricorso della Wada al Tas di Losanna per il caso doping

La festa è finita, anche se tutti avrebbero voluto che durasse ancora qualche giorno. Il 2024 del tennis italiano è stato l’anno perfetto e non soltanto per Sinner: l’exploit della Paolini, le due medaglie olimpiche e ovviamente i trionfi delle due Nazionali (maschile e femminile) a Malaga.

Meglio non poteva andare ed ora è il momento del riposo, delle vacanze prima di ripartire per un’altra stagione, si spera carica di vittorie come quella appena conclusa. Si punterà, neanche a dirlo, ancora su Jannik Sinner anche se il 2025 del numero 1 al mondo si avvicina con un’ombra: la decisione del Tas di Losanna sul ricorso della Wada per il caso doping.

I fatti sono noti con la positività al clostebol a Indian Wells e il procedimento dell’Itia che si è chiuso senza la squalifica. Ora il tribunale arbitrale svizzero sarà chiamato a decidere se confermare la decisione dell’Agenzia Internazionale oppure dare ragione alla Wada che chiede lo stop per Sinner. Una sentenza è attesa per inizio 2025, probabilmente dopo gli Australian Open, ma intanto c’è chi anticipa il giudizio.

Sinner, la paura di Camporese: “Ci sarà la squalifica”

Purtroppo per Jannik Sinner cresce la fronda di chi prospetta una squalifica, non si sa di quale entità. Anche Omar Camporese, in un’intervista a ‘Mowmag’, ha detto la sua sulla vicenda, facendo risuonare l’allarme per il campione italiano.

“È una questione allucinante, è assurdo ciò che è capitano a Sinner – le sue dichiarazioni –. So che la Wada è arrabbiata per alcuni precedenti, il caso dei nuotatori cinesi e dei ciclisti e ora non vuole farla passare liscia a nessuno“. Una situazione in cui il 23enne di San Candido è finito in mezzo: “Ci sono voci che dicono che purtroppo ci sarà una pena anche se nessuno sa quanto“.

Un’eventuale squalifica rappresenterebbe un colpo pesante per l’intero movimento tennistico e lo dice anche Camporese: “Sarebbe uno dei punti più bassi per il tennis“. Purtroppo l’ex tennista italiano non è l’unico a riportare di queste indiscrezioni sulla possibile squalifica di Sinner. Nelle scorse settimane anche Bracciali riportò voci su una sentenza negativa del Tas di Losanna, alimentando la preoccupazione che circonda il numero 1 al mondo.

Preoccupazioni che accompagneranno, purtroppo, le vacanze di Sinner e l’inizio del suo 2025, sperando – ovviamente – che le previsioni che stanno circolando da settimane siano sbagliate.