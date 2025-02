La novità che riguarda Jannik Sinner lascia tutti sorpresi: questa volta hanno realmente esagerato, non si può nasconderlo

È sempre più Sinner mania. Il numero uno al mondo è il protagonista assoluto del tennis attuale, ma non soltanto. Di lui si parla sempre e comunque, ormai è diventato un vero e proprio personaggio soprattutto in Italia.

Proprio da noi se ne analizza ogni comportamento, ogni gesto, ogni parola. ‘È il successo bellezza’ direbbe qualcuno, Sinner lo ha capito e si è adeguato senza apparentemente farlo diventare un cruccio. Resta riservato, non dà peso ai social, rifugge da tutto ciò che è ostentazione e apparenza. Il solito Sinner, insomma, nonostante sia da otto mesi ormai il giocatore di tennis più forte al mondo.

Eppure intorno a sé c’è grande clamore, il suo nome è ormai protagonista assoluto su tutti i media. Ogni suo comportamento è vivisezionato, giudicato, spesso pretesto per polemiche. Lo è stata anche l’assenza al Quirinale, diventata occasione per nuove accuse al campione altoatesino. Accuse che si sono poi ingrossate quando lo stesso Sinner si è fatto immortalare sulla neve: un po’ relax tra le montagne di casa, poco in linea – a parere dei malpensanti – con il riposo assoluto che doveva osservare secondo i medici e che lo ha spinto a rinunciare all’incontro con Mattarella. Ma proprio dalle montagne arriva l’ultima novità su Sinner: i tifosi non possono che restare spiazzati.

Sinner, una statua in suo onore: l’omaggio della Val Pusteria

Una giornata dedicata alla sua vecchia passione, gli sci, qualche ora trascorsa a Plan de Corones per staccare la spina, un ritorno a casa dopo le fatiche di Melbourne.

Sinner ha scelto di ritornare a San Candido per un po’ di relax, ma non si aspettava certo l’accoglienza che il suo paese gli ha riservato. A San Candido, infatti, hanno pensato bene di realizzare una scultura di neve, raffigurante proprio il volto del campione italiano con in mano la coppa vinta di recente agli Australian Open.

Un’opera d’arte vera e propria, accompagnata da una targa con l’elenco di tutti i successi ottenuto in carriera da Sinner. Si parte dal Challenger 80 di Bergamo, il primo vinto dal 23enne, si arriva al secondo trionfo agli Australian Open. Una lista già lunga, ma che tutti sperano possa allungarsi ulteriormente con nuovi successi di colui che è diventato il beniamino di tutti gli italiani. Così amato da ricevere anche una statua in suo onore.