L’Italvolley maschile ha conquistato a Manila gli ottavi di finale dei Mondiali di pallavolo. Ha battuto in tre set l’Ucraina, chiaro il punteggio: 25-21, 25-21, 25-18. Una vittoria incoraggiante dopo il flop di martedì scorso. Era una partita da dentro o fuori e gli azzurri hanno risposto mettendo in campo il ritrovato talento, la sapienza tattica e un grande cuore. In un torneo in cui sono già fuori Francia e Brasile ci si può aspettare di tutto.

Partita in tre set combattuti

Primo set molto tirato, buona comunque la partenza degli azzurri. Subito in evidenza Bottolo e Romanò al muro. Punteggio finale: 25-21. Secondo set più equilibrato, avvio complicato (9-9) e qualche errore di troppo. E l’Ucraina va in vantaggio (13-15), poi rallenta (16-16) ma si riprende subito. Finale di set elettrico (20-20), 24-21 e con un muro di Michieletto l’Italia chiude la pratica: 25-22.

Terzo set, avvio prudente ma incoraggiante. Ace di Giannelli (4-1), si sblocca Michieletto (7-2), errori ucraini (12-7). Fase caotica. Rimediano un grande Bottolo e un titanico Romanò (19-14) ma Fefè chiama il time out. Fa bene. Gli azzurri si ricompongono: 24-18. E chiudono set (25-18) e match (3-0) alle 16.55. Gli azzurri volano agli ottavi . È una Italia ancora convalescente ma in ripresa. Agli ottavi l’Italia affronterà l’Argentina. Osso duro.

Si è sbloccato Michieletto

Il bomber azzurro è uscito dal letargo. È salito in cattedra alla fine del secondo set e non è più sceso. Ha chiuso con 13 punti seguito da Bottolo e Romanò (11), Russo e Gargiulo (6), Giannelli (4). Ma è tutta la squadra che ha ritrovato fiducia dopo la sconfitta col Belgio al tie break (3–2 dopo una battaglia di 127 minuti). Nella circostanza Michieletto pur giocando sotto il suo abituale standard aveva pur sempre fatto 16 punti, addirittura uno in più di quelli messi a segno nella partita d’esordio contro l’Algeria, 3-0 in 66 minuti.